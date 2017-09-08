LOL》WE進世界賽 老闆Zax：我們等到了 你也可以

WE戰隊老闆Zax。（取自百度百科）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕上週末中國賽區LPL的第三種子由WE戰隊拿下，如願繼EDG、RNG後踏入世界賽，而WE戰隊老闆「Zax」在7日將過這段時間的心路歷程以日記寫在微博上，從最初在夏季季後賽第五局被RNG逆轉、又在季軍戰輸給IG失去第二種子機會，全隊上下及隊經理一片低潮，全隊開會不斷衝突與溝通，終於在一週後擊敗IG挺進世界賽，最後寫下：「我們等到了，你也可以」。

Zax前文先是指出：「從輸給RNG丟掉直接晉級S7的機會，到最終贏下了IG獲得了去S7的最後一張門票，這8天時間對我來說彷彿眨眼間就過去了，也彷彿一年那麼久。那一週，我能做的也只有和幾個管理在微信上溝通一下戰隊情況，為他們祈禱，然後等待。」

夏季季後賽準決賽，WE與RNG大戰五局，WE最終局卻在巨大領先下慘遭崩盤，丟了直接晉級世界賽的機會，而在隔日的季軍賽又輸給IG，等於是前二種子機會都沒了，只剩下區域選拔賽的第三種子一途，而輸給IG這場，WE粉絲不像前場輸給RNG紛紛鼓勵，這場賽後直接大爆發、立刻湧入上千條批評評論。

「沒人願意相信WE還能在一週後的比賽中戰勝IG，所謂的第三條命也許是個送分題。從希望到絕望就是一瞬間的事。」Zax說，賽後隊經理小獸招集大家開會，xiye主動道歉稱自己打不好、condi覺得自己盡了全力，而Mystic卻是一言不發。

Zax在8月29日、離冒泡賽的前五天詢問小獸狀況，但只得到「大家好像都很害怕，沒有了以往的鬥志」，這樣「凶多吉少」的回應，也讓Zax想起去年WE的挫敗；小獸還問他「今年再進不去S7（世界賽），俱樂部還會做嗎？」Zax很肯定地回應：「俱樂部我是一定會繼續做的。我說不管去不去s7，we明年一定還會再來，只要他們不放棄，我們也不會放棄他們」。

Zax日記還說，戰隊抵達北京比賽地區後，小獸找了大家開會討論戰術，但從頭到尾condi不發一語，也讓小獸很生氣，飆著眼淚把全員痛罵了一頓，會後，寶哥和日天還拉著condi談心，後者才開口說出不說話是覺得整個隊伍都沒什麼信心，說了也沒有用，直到酒後才開嗆「他們下路不是最近很強嗎，看我不抓死他們！」

區域選拔賽的前三天，xiye拉著大家開會說想到一套陣容，叫大家做就對了，果然在訓練賽收到不錯成效，而condi開始玩carry類型的英雄，讓Zax十分開心。最終在決戰日，儘管WE贏了首局，卻被倒追兩局，讓Zax想起去年的回憶，但他相信WE隊員們，回到位置上靜靜觀戰，果然，WE在第四五局展現優異的團隊溝通，最終逆轉獲勝，也讓Zax衝入現場擁抱隊員。

WE在上週末逆轉贏下IG挺進世界賽。（取自Team WE官方微博）

最後，Zax也說，「最早的時候我就想過，也許三號種子最適合我們，因為我和King都是屌絲（類似台灣的魯蛇），WE也是個屌絲俱樂部，三號種子是最屌絲的路線，我們都渴求屌絲逆襲的故事」，他曾懷疑自己做的事，包括WE俱樂部，然而很多時候這種追問無法得到回應，他經常拿廣東人熬湯來比喻做事，「很多事情沒有答案是因為湯還沒有熬好，還不能出鍋，你要做的就是堅持，一點一點的熬，一絲一絲的等」。