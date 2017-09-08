籃球》林書豪的神奇沙發爆紅 陳建州：簡浩也經歷過

運動明星簡浩、陳盈駿和藝人陳建州、修杰楷共同出席Air Jordan XXXII的品牌記者會。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕運動明星簡浩、陳盈駿和藝人陳建州、修杰楷昨共同出席Air Jordan XXXII的品牌記者會，也是陳盈駿赴中國CBA之前的最後一個活動，四人都分享自己的籃球故事，陳建州還爆料，不只林書豪，簡浩也有神奇沙發。

陳建州說，「當年簡浩在美國打球，我告訴他，想要回台灣繼續職業生涯就打給我，最後他選擇返台，但一開始沒地方住，我就把沙發借給他睡，後來他就在SBL打出一片天。」

身為籃球與球鞋愛好者，並且收藏多雙Air Jordan系列鞋款的陳建州表示：「從成為籃球員到現在經營球隊，一路走來都深受Michael Jordan追求卓越的精神影響，每年的Air Jordan正代鞋款發表，就像自己用球鞋寫下的紀錄，因此非常期待。」

運動員陳盈駿分享日前實戰體驗Air Jordan XXXII鞋款，他對於其鞋款所帶來的腳感與高包覆性最為喜愛，更能幫助他在場上的表現。也藉由今年征戰瓊斯盃與世大運的經驗，分享自身對於Jordan品牌「勝由我定」精神的信念，他認為：「勝由我定是對自己和團隊負責，無論外在條件如何改變或是面對未知的挑戰，自己都會全力以赴，展現對勝利的渴望。」

Air Jordan XXXII鞋款設計富有巧思，鞋子上的六條紋路，代表喬丹奪過六次冠軍，並用先進的科技，製作包覆性高，又親巧的鞋子，因此全部在義大利生產，簡浩就是Jordan實戰鞋款的愛好者，Air Jordan XXXII的輕盈腳感、出眾包覆性、抓地力與Flight speed提供的緩震性能，非常符合他的賽場需求。

Air Jordan XXXII由曾打造過Air Jordan XVIII、Air Jordan XIX 和Air Jordan XXXI 的設計師Tate Kuerbis操刀設計。 （niike提供）