「大王」24歲生日拚紀錄 今日賽事預告與轉播

王柏融昨首打席就敲出全壘打。（記者陳志曲攝）

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光芒今在芬威球場和紅襪展開三連戰，首戰派出王牌亞契（Chris Archer）打頭陣，紅襪同樣推出強投，由尋求本季第15勝的波梅蘭茲（Drew Pomeranz）應戰，誰能搶下系列賽首勝呢？

中職方面，桃園場上演土洋大戰，兄弟派出挑戰生涯首勝的銳力先發，桃猿由對戰兄弟已四連不勝的林樺慶應戰，林樺慶能否順利奪勝？台南場則為洋投廝殺，由富邦悍將對決統一獅，雙方分別推出尋求生涯首勝的銳爾登和尋求賽季第11勝的布魯斯，求勝若渴的兩人，誰能率先開胡，值得關注。

旅日好手陽岱鋼昨4打數吞下3K，但在守備上有美技演出，今天巨人派出畠世周對決養樂多小川泰弘，岱桑會有什麼精彩表現，球迷朋友們千萬不要錯過了！

MLB

07:00 光芒 vs. 紅襪 （FOX體育二台、民視）

中職

17:05 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 <桃園> （ELEVEN SPORTS、愛爾達足球、CPBLTV）

17:05 富邦悍將 vs. 統一獅 <台南> （FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

13:00 養樂多 vs. 巨人 （緯來體育、愛爾達體育）

13:00 日本火腿 vs. 西武 （FOX體育）

17:00 DeNA vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）