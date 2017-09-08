日職》陽岱鋼吞3K、秀美技守備 菅野智之完投勝

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人今天在主場對上養樂多燕子，台灣球星陽岱鋼4打數吞下3次三振，但他在守備上有美技演出，巨人靠著王牌菅野智之耗費107球完投9局，終場以4：1擊敗養樂多。

陽岱鋼此戰4打數吞下3次三振，僅靠第5局養樂多二壘手山田哲人失誤上壘。該局巨人在2出局後攻占一、三壘，洋砲麥基（Casey McGehee）敲出左外野二壘安打，一壘跑者陽岱鋼趁對方左外野手回傳慢，連跑三個壘包回本壘，讓巨人攻得2分。

巨人在8局下靠橋本到的內野安打、以及坂本勇人的積極堡壘，再添2分，9局上養樂多追回1分，但後繼無力，菅野智之完投9局拿下勝利。

總計陽岱鋼4打數3K、跑回1分，打擊率下滑至2成81。不過，他在7局上展現美技守備，沒收一支可能形成安打的球。

菅野智之此戰9局耗費107球，送出8次三振，僅被敲6支安打，失掉1分非責失，奪本季第15勝；養樂多菜鳥岩橋慶侍6局飆7K失2分皆非責失，吞本季首敗。

由於橫濱DeNA稍早以3：8不敵阪神虎，央聯第四名的讀賣巨人與第三名的橫濱DeNA勝場差縮小至1場。（更新時間：0809）

菅野智之。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

陽岱鋼跑回本壘得分。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

陽岱鋼美技守備。（圖片取自讀賣巨人官方推特）