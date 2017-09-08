高爾夫》渣打全國業餘秋季排名賽 蔡雨達、曾彩晴獲總冠軍

106年渣打全國業餘高爾夫秋季排名賽，蔡雨達（右）、曾彩晴分獲男、女總冠軍。（高協提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕106年渣打全國業餘高爾夫秋季排名賽，今天在彰化球場打完最後決賽。蔡雨達、曾彩晴首度贏得男、女總冠軍。

蔡雨達在男子組最後1回合打出73桿，以4回合總計283桿第1次贏得男子總冠軍，曾彩晴則是繳出73桿，總計296桿首度在季賽封后。

蔡雨達今天與公開組的王文暘爭霸，中午因雷雨停賽時，還剩5洞沒打，蔡雨達復賽之後連打4個Par，還在收尾洞吞下柏忌。賽後蔡雨達說：「今天一下去我很緊張，打法有點保守，後面我就一直想著自己的策略，不去注意其他球員的成績，我努力的把球放到球道上，很開心最後能奪冠，畢竟是第一次拿到總冠軍，對我的信心有很大的提升。」

女子總冠軍則是雙姝之爭，第2回合曾彩晴在彰化球場第16洞打出一桿進洞後，躍居榜首。黃郁評則在第3回合追上，兩人決賽同組廝殺。曾彩晴繳出出平標準桿的73桿，以總計296桿，4桿之差獲勝。

曾彩晴說：「第1次贏總冠軍很興奮，在比賽中有點緊張，因為我們從第10洞出發，前面有點小失誤，打完九洞已經差對手兩桿了，但後面我調整心態，尤其在第3洞30呎長推抓鳥，讓我愈來愈有信心，終於順利奪冠！」

2017渣打秋季排名賽其他各組冠軍分別是：男公開組劉永華（288桿），男A組林銓泰（287桿），男B組洪棋剴（307桿）。男C組張廷瑋（164桿），男D組許柏丞（160桿）。

女公開組陳萱（307桿），女A組黃郁評（300桿），女B組謝佳彧（308桿），女CD組林欣黛（158桿）。