中職》協助基層發展 彭政閔成立「火星人運動協會」

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟球星彭政閔是台灣棒壇的指標人物，他今天透過經紀公司宣布已成立「火星人運動發展協會」及個人品牌，並訂11日於台北召開記者會分享理念及未來規畫。

39歲的彭政閔是中職現役最資深球員，也完成中職明星賽人氣王13連霸壯舉，受到球迷的支持和喜愛。彭政閔今年初和兄弟已簽下6年總值3600萬合約，包括2年球員約和4年教練約，但他希望進一步和球迷分享他對未來的詳細規畫。

在經紀公司規畫安排下，彭政閔將於11日記者會上分享成立運動發展協會及個人品牌的初衷，以及他的未來走向。

首先在成立協會方面，彭政閔為了讓運動員有更完善、安全的教育訓練，已於今年5月成立「社團法人台灣火星人運動發展協會」，希望協助各級、各項目運動員的基礎訓練及多元發展。

至於在個人品牌，彭政閔將揭曉個人品牌的識別 Logo，他也會在當天穿上「鋼鐵恰 T」走秀。現場則將展示義賣商品，義賣所得全數捐贈給火星人運動發展協會。

彭政閔的首波商品「鋼鐵恰 T」已於8月6日開放預購，已獲得球迷熱烈迴響。他的個人商品收入，也會捐出部分做為火星人運動發展協會的營運基金。

彭政閔推出個人品牌，「鋼鐵恰」T恤已於8月6日開放預購。（取自彭政閔後援會臉書）