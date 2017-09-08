LOL》踏入LMS殿堂！ AF輔助選手TUNA：我很有熱情

[1]賽後現場主持人問TUNA會不會因LMS高度競爭失去熱情？TUNA趕緊回應：「我很有熱情」，也笑翻全場。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽門票昨（7）日由WS成功保住一席，最後一席將由ahq Fighter（AF）對上17 Academy（17A）爭奪，前三局AF以2：1領先，而關鍵第四局33分鐘的17A雙C位莫名被奧莉安娜秒殺，也讓戰局崩盤，AF拿下巴龍直攻主堡取勝，順利以3：1拿下LMS春季賽席次，賽後現場主持人更是問陣中輔助選手TUNA會不會因LMS高度競爭失去熱情？TUNA趕緊回應：「我很有熱情」，也笑翻全場。

比賽室麥克風有收音到ROCK講「怎麼打得這麼抖」，TUNA也回應，首場上路一開始滿劣勢的，到很後面都還打不贏鱷魚，是對方失誤才成功扳回優勢；至於第三局被17A扳回一城，他也說第二條巴龍是溝通失誤，有人想繼續吃有人想拉開，所以猶豫了。談到挺進LMS，他認為每一隊都很有挑戰，還要繼續努力。

[2]首局17A選擇雷尼克頓、古拉格斯、塔莉雅、剎雅及亞歷斯塔；AF則是傑西、嘉文四世、卡莎碧雅、崔絲塔娜與瑟雷西。（取自Youtube）

開局17A就積極進攻，不斷靠多夾少、蹲點擊殺AF成員擾亂節奏，而17A陣型在遊戲前期較強，也讓AF稍微避戰農兵，選擇讓前期被針對的傑西調到下路發育，直到16分鐘AF嘗試在上路塔殺失敗，反被17A五人趕到打出一波0換4攻勢並拿下上路外塔。

24分鐘17A在紅方野區想要先抓瑟雷西，但瑟雷西夠坦反讓嘉文四世進場開招，AF成功打出1換4攻勢吃下巴龍並拿下下路二塔，扳回劣勢；接著29分鐘又在藍方野區抓到古拉格斯並拿下上路二塔，錯過最強時期的17A開始在會戰居於下風，32分鐘的會戰剎雅先被擊火收下，亞歷斯塔跟著倒地，AF直接在32分鐘推倒主堡拿下勝利。

[3]第二局AF依舊選擇傑西、札克、塔莉雅、剎雅、瑟雷西組合，主打前期陣容；17A則是科加斯、嘉文四世、庫奇、崔絲塔娜與亞歷斯塔的後期團戰陣容。（取自Youtube）

本場傑西跟上一局完全不同，15分鐘就打出5擊殺0死亡的表現，成為本場大魔王帶領風向，17分鐘雙方中路會戰，AF靠著札克進場及瑟雷西鉤子控場打出0換4攻勢，接連拿下小龍及預示者並連下兩座中路塔直搗高地，整場節奏都由AF掌控，21分鐘拿下巴龍後直接從下路挺進高地，再度靠著優異的控場技先收下亞歷斯塔及嘉文四世，最終就以22：7的擊殺數在23分鐘拿下第二勝。

[4]第三局17A選擇吶兒、古拉格斯、卡莎碧雅、剎雅與布里茨；AF則是凱能、嘉文四世、塔莉雅、崔絲塔娜與瑟雷西。（取自Youtube）

本局17A改變套路，打野不再2等GANK而是採取穩農策略，5分鐘下路AF瑟雷西發生走位失誤反被剎雅拿下首殺，這也是三局以來17A首次取得對線優勢，而前期兩波會戰17A都靠著AF的粗心及失誤取得勝果，20分鐘雙方在巴龍池多次往來，最後由17A拿下，嘉文四世想要搶拚重擊失敗，也送掉自己的人頭。

關鍵時間32分鐘，17A選擇先開小龍，AF想趁勢吃下巴龍，但速度不夠讓17A及時趕來，AF陷入被巴龍傷害及17A包夾窘境，最後送了4顆人頭，還做義工送出巴龍，底定17A勝果，36分鐘就從下路一路挺進高地，再靠著古拉格斯將對方後排炸回隊友旁擊殺收下四顆人頭，順利拿主堡扳回一城。

[5]關鍵第四局，17A選擇吶兒、古拉格斯、星朵拉、希維爾與塔里克；AF選出茂凱、嘉文四世、奧莉安娜、崔絲塔娜及瑟雷西。（取自Youtube）

雙方本局都想打後期團戰，開局顯得更為保守，遊戲前期以互農為主，直到14分鐘AF下野GANK塔里克成功拿到首塔經濟，再於19分鐘於藍方野區抓到落單的塔里克後順利滾動節奏，不僅拿下上路外塔，又收下預示者於中路施放連打掉兩座外塔。

24分鐘AF開啟首支巴龍逼戰，但塔里克卻過早施放「宇宙光彩」，全隊被AF嘉文四世的「浩劫降臨」困住又被奧莉安娜開大捲起，AF打出2換4攻勢成功拿下巴龍並收下所有外塔；而33分鐘的第二條巴龍戰更是關鍵，17A的雙C位莫名在中路河道處被奧莉安娜接技COMBO秒殺，這兩顆送頭也葬送17A團戰機會，AF拿下第二條巴龍後果斷挺進高地直接收下主堡取勝。

最終AF就以3：1贏下勝利，順利取得2018 LMS春季賽席次，不過由於LMS規定同個經營者不得同時擁有兩支戰隊在聯賽中，因此agq Fighter會做出因應，不管是由別的經營者掛名、賣掉參賽權或是將二隊成員轉到一隊等可能性，只能靜待ahq經營者的下一步動向。