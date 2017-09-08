中職》陳重廷敲再見安 熬戰11局統一擊敗悍將

統一獅打者陳重廷在11局下擊出再見安打。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今晚在主場台南迎戰富邦悍將，兩隊打完9局戰成3：3平手，獅隊於11局下靠陳重廷擊出再見安打，以4：3拿下在台南4連勝。

獅隊洋投麥克爾開賽才對3人次就投出2保送，之後卻讓富邦14上14下，直到6局上2出局後才被陳品捷擊出富邦第1安，7局上1出局後連挨林威廷、李宗賢安打終於失分，因用球數破100球退場；獅隊靠蘇智傑1局下從力猛手中轟出2分彈，打完7局以2：1領先。

8局上獅隊換投邱浩鈞，開局就挨林旺衛安打，三壘手郭阜林處理高孝儀滾地球發生3個壘包的傳球失誤，富邦2：2扳平，1出局後獅隊再換投王鏡銘，胡金龍擊出高飛犧牲打，富邦3：2首次超前；8局下1出局後，潘武雄從張耿豪手中轟出陽春彈，兩隊以3：3二度打平。

11局上獅隊換投林岳平，開局連挨林益全、林威廷安打，2出局後保送林瑋恩讓富邦攻佔滿壘，卻在有驚無險中安全下莊；11局下蘇智傑率先打擊獲保送，1出局後盜上二壘，2出局後陳重廷擊出再見安打。

賽前暫居打擊王的陳傑憲，前天對Lamigo桃猿首打席吞Ｋ，連續97打席無三振紀錄中斷，但比賽因雨保留，昨天得以重新挑戰紀錄，3局下遭富邦力猛三振，單季連續98打席無三振仍是中職新猷，跨季紀錄是前兄弟象陳冠任的連續113打席。

統一獅打者陳重廷在11局下擊出再見安打。（記者黃志源攝）

統一獅打者陳重廷在11局下擊出再見安打。（記者黃志源攝）

統一獅打者陳重廷在11局下擊出再見安打。（記者黃志源攝）

統一獅陳傑憲3局下遭三振，中斷連98打席沒被三振紀錄。（記者黃志源攝）