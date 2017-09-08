中職》「大王核彈頭」超狂 洪總：棒球不是這樣玩的

王柏融首局首打席就開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕9月2日首度擔綱開路先鋒，王柏融就用生涯第6度單場雙響震懾對手；今晚同樣擔任首棒，又揮出個人第一次首局首打席全壘打。儘管「大王核彈頭」超威猛，但總教練洪一中直言：「棒球不是這樣玩的！」

洪總進一步說明，因為其餘第一棒人選不是受傷、就是狀況差，才有讓王柏融開路的權宜之計，「八、九棒比較弱，如果把最好、最重要的打者排首棒，壘上卻沒人，縱使全壘打也只有1分而已。」他強調，等其他人回歸，大王仍會回到第3棒。

不過，也因扛首棒，王柏融生涯紀錄簿多了首局首打席全壘打，助猿隊以3：2擊敗兄弟，贏得2連勝，他則說，攻擊策略未改變，「每個打席都是喜歡的球就打。」

大王連7戰敲雙安，5局下接殺周思齊擊出的中外野飛球時，臉部撞上全壘打牆，一度倒地不起，幸無大礙，他賽後說：「沒怎樣，一切正常！」

王柏融近況超夯，今晚單場3支2，不僅連14場比賽有安打，更是連7戰雙安並得分，且短短9天6戰內，他迅速累積6轟，僅1場比賽沒全壘打，本季衝上28轟，以21轟居次的蔣智賢已被拉開差距。

大王明天將在主場度過24歲生日，他以28轟、153安、86打點暫居三冠王，打擊率升至4成11；打擊王仍是陳傑憲，但他今晚對富邦5支0之後，打擊率下滑至4成12，很快就可能被壽星大王超車。

Lamigo桃猿王柏融（左）首打席就敲出全壘打。（記者陳志曲攝）

王柏融（左）。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿王柏融跳起接殺飛球，撞到全壘打牆。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿王柏融（左）被敬遠保送。（記者陳志曲攝）