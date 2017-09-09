美網》台灣史上首見 詹家姊妹女雙、混雙分別爭后

詹詠然今天在美國網球公開賽與辛吉斯搭檔，在女子雙打賽事中闖進決賽。（劉雪貞提供）

詹皓晴與紐西蘭好手凡納斯搭配，在混雙賽事中闖進決賽。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽詹家姊妹各自出擊，姊姊詹詠然率先殺入女雙冠軍戰之後，妹妹詹皓晴也晉級混雙決賽，大、小詹即將分別爭取大滿貫金盃，這也是台灣網壇史上首見盛況。

美網女雙第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）氣勢正旺，直落2解決前世界球后組合的第4種子印度米爾莎（Sania Mirza）／中國彭帥，再度搶下決賽門票，緊接著輪到芳齡24的詹皓晴奏捷，她與紐西蘭好手凡納斯（ Michael Venus）在混雙4強戰火力全開， 6：1、7：6（8：6）強壓澳洲羅迪歐諾娃（Anastasia Rodionova）／奧地利馬拉克（Oliver Marach），第3種子「台紐聯軍」4連勝挺進冠軍戰，台灣時間週日午夜將爭取我國史上首座大滿貫混雙金盃。

詹皓晴曾在2014年打進溫布頓混雙決賽，最後屈居亞軍，今年她又在草地大滿貫女雙拿到亞軍，儘管此次美網女雙8強不敵姊姊人馬，混雙她卻奮力勇闖壓軸舞台，準備挑戰個人首座四大賽金盃。