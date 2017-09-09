NBA》「得降薪、改打板凳」 美媒曝熱火有意簽回魏德

熱火有意與魏德再續前緣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲老將魏德（Dwyane Wade）上季離開待了13年的熱火，簽下2年新約返鄉為公牛效力，然而公牛邁入重建期，讓仍想再拚冠軍的魏德萌生去意，美媒報導熱火有興趣簽回魏德補強板凳戰力。

魏德上季與公牛簽下2年4700萬美元（約新台幣14.1億元）合約，來季尚有年薪2380萬美元（約新台幣7.1億）待領，然而展開重建的公牛日前送走好友巴特勒（Jimmy Butler），魏德想買斷合約離開的傳聞隨之四起，而魏德本人並未否認。

《ESPN》近日報導轉述詹姆斯（LeBron James）友人消息，指出若魏德買斷合約，就會與騎士簽約，《邁阿密先驅報》記者則透露，魏德親口表示自己對熱火和湖人較有興趣，隨後提到若魏德願意降薪430萬美元、擔任板凳球員，熱火就有興趣找他回鍋。

對於外界猜測他想買斷合約離開公牛的傳言，魏德始終沒有否認，日前受訪時透露自己想在職涯結束前再拚總冠軍，但目前他並不在這個位子上（因為公牛正在重建），盼能回到得以力拚總冠軍的應許之地。

魏德已有3枚冠軍戒。（資料照，美聯社）

魏德表示他想去一支爭冠勁旅的事並非秘密，如今已是眾人皆知，他很幸運已經打過5次冠軍戰，所以就算沒能重溫也不會抱怨，但自己很樂意再拚一次，因為他覺得若能待在一支有能力爭冠的隊伍，自己仍然能夠有所貢獻。

面對記者直接提問是否想買斷合約，魏德回應自己遲遲沒有表態是有原因的，因為他不想反覆其詞，目前的時間點並不恰當，近日回芝加哥、與球團坐下來討論後就會開誠佈公，「我已經35歲、是個成熟男人了，我會坐著好好聽球團實話實說，希望他們也能聽我說。」

至於新球季將效力哪隊？魏德則說季前訓練營即將開訓，他正為此做準備，目前和公牛仍有合約，不太擔心未來，「我的工作就是準備好成為最棒的Wade，打出35歲的我能有的表現，其他的事自然水到渠成。」魏德說。

魏德盼在退休前再圓冠軍夢。（資料照，歐新社）