NBA》不只關節唇撕裂傷！ I.湯瑪斯臀傷恐比預期嚴重

騎士昨舉行加盟記者會。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨為I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）等三位球員舉行加盟記者會，總管奧特曼（Koby Altman）多次擋下記者對於I.湯瑪斯臀傷近況的提問，美媒透露I.湯瑪斯的傷勢比預期嚴重，因此球團也無法明確給出歸隊時間表。

上季東區冠軍戰，I.湯瑪斯因右髖關節唇撕裂傷復發，被迫關機提前報銷，如今四個月過去，I.湯瑪斯仍在復健，每天接受治療並進行重量訓練，距離歸隊比賽仍遙遙無期，甚至一度因傷延緩交易，目前唯一能掌握的確切消息只有，I.湯瑪斯不需動手術，但已確定趕不上開季。

昨在加盟記者會上，總管奧特曼二度停下I.湯瑪斯對於臀傷問題的回答，「如果你想談Isaiah，我們就來說，他是個明星球員、去年一場比賽能砍29分，等他回到場上就會成為領袖帶領球隊。」奧特曼說，言明今天是騎士新成員的加盟盛事，可不會變成I.湯瑪斯的臀傷記者會。

騎士總管對I.湯瑪斯的傷勢不願多談。（資料照，美聯社）

奧特曼表示球團針對I.湯瑪斯的臀傷，已擬定一個全方位的出色計畫，I.湯瑪斯本人正為此努力，記者提問是否騎士是否有歸隊時間表，還是其實連他們都無法預測，奧特曼說：「他已經一天比一天好，我想我們會好好掌握狀況，如果進度有達標會讓你們知道，現在我並不想討論時間表。」

《運動家》報導指出，一位能直接獲知I.湯瑪斯臀傷狀況的人士透露，I.湯瑪斯不只得跟關節唇撕裂奮鬥，多年征戰下來，他的髖關節軟骨也有受損現象，伴隨關節炎的糾纏，都讓臀傷復原進展更加難以掌控與預測，日前就有報導指出，連前母隊塞爾提克都不知道I.湯瑪斯究竟是何時首次受傷。

I.湯瑪斯臀傷尚無歸隊時間表。（資料照，法新社）