U18》美最強投手14K宰韓國 速球尾勁網路瘋傳（影音）

Ethan Hankins, filthy Fastball movement. [h/t @billykaos ] pic.twitter.com/hiKL5slKK1 — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年9月8日

〔體育中心／綜合報導〕美國隊最強投手漢克斯（Ethan Hankins）今在U18對上同樣不敗的韓國，先發6局狂飆14次三振，率隊以2：0完封晉級金牌戰，也是目前唯一不敗的球隊。

漢克斯總計115球（73好球）先發6局，僅被敲2支安打，狂送14次三振，只有1次保送，無失分，聯手另外2名投手送給韓國19次三振。漢克斯在比賽中也頻頻展示驚人的速球尾勁，還有非常犀利的曲球，讓韓國打者完全招架不住。

現年17歲的漢克斯，身高201公分，體重96公斤，被《棒球美國》上月評為2018年最頂尖的高中投手，文中指出他在8月10日的一場比賽中，速球可投到94-97英里（約151-156公里），獲得高達「70」的評價（評分間距20-80），且有優異控球、曲球。

漢克斯也被認為是明年大聯盟選秀會中、可能第一輪就被挑中的投手，本屆U18首戰對上荷蘭6局狂飆13K掉1分，今對韓國又是6局14K無失分，展現外界給予的超高評價。

漢克斯14K影片：