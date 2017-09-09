MLB》國民場內滿貫砲超狂 國東分區封王倒數M3（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今於主場打擊大爆發，泰勒（Michael Taylor）跑出場內滿貫全壘打帶動全隊16安猛攻，王牌薛哲（Max Scherzer）先發6局飆7K喜獲打線奧援，國民以11：10贏球收下五連勝，國聯東區封王魔術數字降至M3。

國民主場對費城人三連戰第二回合，王牌薛哲首局登板就挨三分彈，打線隨後反攻追成2：3，3局下換費城人先發湯普森（Jake Thompson）遭遇亂流，單局2保送加上隊友守備失誤被攻占滿壘，泰勒擊出深遠飛球，飛越中外野手耶雷拉（Odubel Herrera）頭頂、一路滾到牆邊，耶雷拉慢跑接球回傳，國民四位跑者已全部回壘得分。

大聯盟官網隨後公佈數據，根據Statcast™系統測量，當時耶雷拉有87％的機率能接到該球，在球飛越耶雷拉頭頂、落地滾向牆邊時，泰勒只花了15.04秒就跑回本壘得分，為本季第二快的場內全壘打，最快紀錄為雙城巴克斯頓（Byron Buxton）上月對響尾蛇之戰跑出的13.85秒。

泰勒跑出國民隊史第二支場內滿貫全壘打。（美聯社）

泰勒向全場觀眾致意。（USA Today Sports）

這是泰勒本季第15轟寫下單季新高，為生涯首支場內全壘打、第2支滿貫砲，也是國民自1976年（當時為前身博覽會隊）Bombo Rivero後，再有球員擊出場內滿貫全壘打。美媒隨後發現一項有趣巧合，大聯盟上一支場內滿貫全壘打是在2015年由費城人艾席爾（Aaron Altherr）擊出，當時飛撲未果成就此轟的中外野手，正是當時還是大聯盟2年級生的泰勒。

費城人在薛哲退場後猛敲2轟狂追7分，但泰勒在8局下掃出關鍵三壘安打追加保險分，9局上杜利托（Sean Doolittle）登板救火連飆三次揮空三振，驚險守住勝利，費城人最終以1分差惜敗，沒能完成驚奇逆轉秀。

泰勒此役猛敲5支4包辦4分打點，成為致勝英雄。（USA Today Sports）