U18》清宮幸太郎敲高中111轟 日本不敵加拿大（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕U18進入「超級循環賽」，日本對加拿大一戰，主砲清宮幸太郎敲出大會第2轟、高中第111號全壘打，好不容易在6局下逆轉，7局上遭加拿大3分大局搶回領先，終場4：6吞敗，下一戰對南韓至少得贏3分，才有晉級金牌戰的機會。

前一場鏖戰到延長11局才以1分差擊敗澳洲，日本今對加拿大也陷入苦戰，前2局先發山壯磨就用了49球之多，在2局上加拿大3支安打狙擊下掉2分，5局上第二任投手山下輝於隊友失誤後投出保送形成滿壘，不料再投出觸身球保送擠壘失分。

5局下清宮幸太郎於2出局後敲出陽春砲，為日本隊追回1分，6局下輪到日本利用失誤趁亂攻占二三壘，再以失誤和雙殺推進逆轉，然而7局上游擊手失誤，再度開起加拿大進攻的契機，兩任投手川端、清水都發生暴投，加拿大靠著2支關鍵安打超前，單局打一輪，2保送2安打取得3分超前，終場即以6：4帶走勝利。

擔任第4棒的清宮幸太郎是本屆賽事日本隊的主砲手，5日對南非敲出大會首轟，今天第2轟隨之而來，6戰繳出6安、2轟、5打點，高中總計111轟。

日本隊2分差敗給加拿大，同以2勝2敗居第3，最後一場循環賽於台灣時間明凌晨1點對南韓，日本若要爭金，至少要贏3分才有機會。