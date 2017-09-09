MLB》布朗生涯三百轟達陣 釀酒人客場完封小熊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人客場對小熊首戰，重砲布朗（Ryan Braun）首局就扛出兩分砲，達成生涯三百轟個人里程碑，恰好也是球隊本季第200支全壘打，終場釀酒人就以2：0完封小熊，搶下系列賽首勝。

將近一個月嚴重熄火，布朗本週找回重砲本色，週二作客紅人擊出陽春砲終結全壘打荒、叩關生涯300轟，今造訪芝加哥再度發威，首局就從小熊先發雷基（John Lackey）手中敲出兩分砲，助釀酒人先馳得點，隨後雙方打線都沒能再添分數，主投7局飆9K、只因布朗開轟掉2分的雷基，苦吞本季個人第11敗。

昨役火力復甦的小熊打線今再度熄火，得點圈打擊有人機會苦吞6支0一分未得，全場受制釀酒人先發尼爾森（Jimmy Nelson）5局7K，遭3位牛棚合力壓制慘遭完封，全隊5安僅1支二壘安打為長打。釀酒人此役僅敲4安，靠布朗首局開轟奠定勝基。

這是布朗生涯第300支全壘打，目前仍為隊史全壘打紀錄保持人，同時也是釀酒人本季團隊第200轟，為今年第6支達陣隊伍。布朗成為大聯盟史上第145位達成生涯三百轟的球員，本季陸續已有克魯茲（Nelson Cruz）、葛蘭德森（Curtis Granderson）與哈勒戴（Matt Holliday）完成，生涯累積299轟的水手卡諾（Robinson Cano）將是下一位挑戰者。

布朗達陣生涯三百轟。（法新社）