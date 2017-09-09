日職》數度重傷不斷出賽 鐵人靠亡友寄託拚出2000安

〔體育中心／綜合報導〕阪神看板鳥谷敬昨天達成生涯2000安，賽後特別感謝早逝的高中隊友高橋聰在天國給予的力量，讓他無論歷經多少次重傷，還是能咬牙上場，以連續出賽1877場之姿完成安打里程碑。

高橋聰是鳥谷敬在聖望學園棒球部的重要夥伴，曾攜手殺進隊史首次甲子園，然而，鳥谷就讀早稻田大學三年級的2003年1月1日，高橋聰因為白血病過世，享年21歲。「甲子園出場後的2學期，三年級的大家集合要拍張大合照，那時，他突然說自己生病了。」鳥谷敬說。

高橋聰因為白血病住院，無法出席畢業典禮，但是隊友們與他同在，典禮上唱名高橋時，棒球部的大家一同答「有！」。後來靠著兄弟的骨髄移植，高橋一度出院，並念了一年大學，甚至還去看鳥谷的大學球賽，最後卻仍不敵病魔。

鳥谷敬表示高橋是個好人，身材魁梧卻總是帶著笑容，「夏季縣大會時，大家一起在超級錢湯過夜，感情一直都很好，大家都很喜歡他。」

高橋聰生前曾跟雙親自豪地說，「鳥谷真的很厲害，一定能夠在日職大展身手。」就是這份寄託在身上的希望，鳥谷敬總是拚了命打球，歷經肋骨、腰椎、鼻骨等骨折重傷，依然能延續日職史上第二久的連續出賽數。

如今達成生涯2000安，比起個人紀錄，朋友和球迷喜悅之情更讓他開心。「我想告訴等待著2000安的同學還有協助過我的人，謝謝你們！」鳥谷敬說。