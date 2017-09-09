MLB》完封金鶯寫16連勝！ 印地安人叩關魔球紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的印地安人今於主場迎戰金鶯，重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）首局就開轟奠定勝基，先發克萊文傑（Mike Clevinger）與3名牛棚合力完封金鶯，印地安人以5：0贏球，衝出16連勝續寫隊史新頁。

印地安人昨由王牌克魯伯（Corey Kluber）7局13K領軍，單場猛掃5轟痛宰白襪，締造隊史新高15連勝，客場11連勝也是近60年來再度達陣，今天回到主場比賽，印地安人再繳投打俱佳好表現，延續此波連勝高潮。

重砲英卡納西恩首局就開轟搶分，逮中金鶯先發邁利（Wade Miley）失投球直接扛出中外野大牆，助印地安人取得3：0領先，比賽後段靠二壘打及對方暴投續添2分。投手部分表現同樣精彩，年輕右投克萊文傑連三戰主投6局以上未失分，為隊史自1981年來首見，與3位牛棚合力完封金鶯。

先發克萊文傑連3場好投。（USA Today Sports）

印地安人完成16連勝續寫隊史紀錄，也成為大聯盟1961年擴編後第3支達陣球隊，追平皇家於1977年的16連勝，下一步將挑戰運動家的20連勝紀錄，大聯盟史上最長連勝紀錄為紐約巨人隊（大都會隊前身）於1916年締造的26連勝。

在這波16連勝高潮中，印地安人場場都在首局就得分，已5度完封對手，本季累積17場完封勝為聯盟本季最佳，已追平隊史紀錄，此役先發奪勝的克萊文傑，連勝期間防禦率僅1.80為輪值之最。

大聯盟史上僅6支球隊曾達成17連勝，9月至今全勝的印地安人，以9勝0敗追平隊史自1911年以來，單月最佳開頭記錄，明將推出傷癒回歸後、5戰狂掃4勝0敗的湯姆林（Josh Tomlin）掛帥先發，對決金鶯繼續挑戰隊史連勝紀錄。

英砲開轟助印地安人締造16連勝。（法新社）