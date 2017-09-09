NBA》自己捐700萬不夠 鄧肯再親自號召救災

馬刺退役球星鄧肯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺退役球星鄧肯（Tim Duncan）日前捐出25萬美元（約新台幣741萬）投入艾瑪颶風救災，今天他在《球員論壇》撰文，號召更多人為他家鄉美屬維京群島捐款，並計畫分配目標1百萬美元的款項於救災工作之用。

鄧肯開頭即說，自己鮮少在媒體上發表言論或寫東西，連臉書也沒有，但今跳出來寫文，為的是尋求更多人幫助。出生於維京群島的他，文情並茂寫道，因為颶風破壞，鄧肯一直心繫著家鄉，止不住想著老鄰居，最近才帶孩子到聖克羅伊島，帶他們看看自己成長的地方，「我總問自己，颶風之後，那裡變成怎樣了？」

鄧肯表示，已投入25萬美元救災，今後也擬定計畫，希望更多人共襄盛舉，盼能爭取1百萬美元分配到救災資源中。鄧肯說明，他深知不是每個人都能給予這麼多的款項，也了解許多人才剛為哈維颶風帶來的災害投入捐款，「但如果可以的話，我向大家保證：捐助的每一分錢，都會實質用在救災。只要天氣允許，我會租借一架飛機裝滿物資，從聖安東尼奧送到聖克羅伊島，我也籌備好一支團隊幫忙管理救援工作。」

鄧肯一文獲得不少外媒、網友轉載、分享，為風災祈禱、幫忙，美國資深演員、樂手盧瑞爾（John Lurie）更感性寫道：「他X的這就是我愛鄧肯」。目前募款金額達39萬美元。

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