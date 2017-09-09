譚雅婷與陳怡瑄神箭返鄉 力拼全國射箭區域性對抗錦標賽

譚雅婷與陳怡瑄等神箭返鄉，將力拼106年全國射箭區域性對抗錦標賽。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2017年世界大學運動會女子射箭為我國摘下3銀1銅的新竹市神箭手譚雅婷與陳怡瑄，上午現身富禮國中參加為期3天的「106年全國射箭區域性對抗錦標賽」，本次賽事共有8縣市41個單位，266人參賽，副市長沈慧虹副期待雅婷與怡瑄一展國手實力，為竹市爭取佳績！

「歡迎返鄉！」沈慧虹表示，譚雅婷、陳怡瑄與林詩嘉都是新竹市土生土長培育的國手級射箭選手，從去年里約奧運獲得銅牌後，今年已在世界盃為我國取得4金2銀1銅，世大運則獲得3銀1銅的佳績，成果豐碩。本次特別返鄉參與全國射箭區域性對抗錦標賽，一方面期待展現國手實力，為新竹市爭取佳績，另一方面也給予參賽選手學習成長的機會，未來再替台灣射回金牌。

各界歡迎神箭返鄉，力拼全國射箭區域性對抗錦標賽，由左而右蔡慧嬌退休校長、倪大智教練、林詩嘉、沈慧虹副市長、譚雅婷、吳佳鴻、香山國小鄧瑞源校長。（市府提供）

「感謝大家在世大運期間給予我們的鼓勵！」譚雅婷表示，世大運女子反曲弓個人賽金牌戰時，知道市長林智堅與300名市民一起在市府大廳觀賞直播賽事，熱情加油吶喊，真的相當感動。雖然最後未能奪下金牌，但這份回家比賽的珍貴感動，是她未來再戰各項賽事的重要後盾。

教育處李芳齡處長指出，自林智堅上任以來共投入1.2億元改善體育設施及獎勵優秀運動員，竹市辦理的全國射箭區域性對抗錦標賽也是國內難得擁有譚雅婷、陳怡瑄、林詩嘉等奧運、世大運等國際賽事國手等級選手參與的賽事，均凸顯奠基射箭運動已逐步展現成效。