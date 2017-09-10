蘇俊羽「代班」戰兄弟 今日賽事預告與轉播

蘇俊羽。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

光芒繼續作客紅襪，本戰推出安德瑞斯（Matt Andriese）打頭陣，將對決紅襪強投塞爾（Chris Sale），二連敗的光芒能否搶下勝利，在美東外卡區站穩腳步？國聯部份，八連敗的道奇派出目前戰績14勝2敗的伍德（Alex Wood）先發面對洛磯貝提斯（Chad Bettis），道奇能否止敗成功？

中職方面，中信兄弟派出洪宸宇對決桃猿小將蘇俊羽，兩人皆渴望職棒生涯首勝出爐，誰能率先達陣？另一邊，富邦悍將派出羅力掛帥先發，統一獅由潘威倫捍衛主場，羅力對戰獅隊戰績6勝2敗，防禦率僅1.78，獅隊能否守住勝利？

日職部份，陽岱鋼昨僅選到1支保送，無安打演出，巨人遭養樂多完封，今再戰派出洋投麥克拉斯對決養樂多成瀬善久，岱桑會有什麼精彩表現，請鎖定自由體育的文字轉播。

MLB

07:00 光芒 vs. 紅襪 （民視）

09:00 洛磯 vs. 道奇 （FOX體育）

中職

17:05 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 <桃園> （ELEVEN SPORTS、愛爾達足球、CPBLTV）

17:05 富邦悍將 vs. 統一獅 <台南> （FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

13:00 養樂多 vs. 巨人 （緯來體育、愛爾達體育）

13:00 軟銀 vs. 羅德 （FOX體育）

17:00 DeNA vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）