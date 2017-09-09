高爾夫》日本LPGA錦標賽 姚宣榆居第8、盧曉晴蔡佩穎排第10

〔記者趙新天／綜合報導〕日本女子高爾夫大賽日本LPGA錦標，今天打完第3回合，台灣女將姚宣榆以總計高於標準桿1桿的214桿並列第8名，盧曉晴、蔡佩穎都是215桿，目前並列第10名。

姚宣榆今天打下4個柏忌，只有兩個博蒂，73桿完賽，由於場上單回合能繳出紅字成績的選手只有7人，姚宣榆仍能維持在前8名內。

盧曉晴今天就是少數打出紅字桿數的選手之一，4個博蒂、3個柏忌完賽，排名上升到前10名。蔡佩穎這回合則是5個柏忌、2個博蒂的74桿作收。同場出賽的劉依貞今天打出79桿，以222桿並列56名。

日本選手東浩子這回合花了72桿，仍以210桿並列領先。南韓李知姬繳出全場最佳的68桿，追上東浩子，兩人明天將在這場大賽對決。藤田幸希則以211桿暫居第3，也有機會。

李知姬已在日本LPGA巡迴賽拿過21勝，但始終與這場大賽冠軍無緣，過去最好的名次是並列第9，今年打完3回合衝到並列領先，有機會搶冠軍。今天她最關鍵的是第9洞，大多數選手在這洞都多花桿數，李知姬卻從170碼外攻上果嶺，幸運打進老鷹，她另有3個博蒂和2個柏忌。

台灣好手姚宣榆。（資料照，記者趙新天攝）

台灣好手盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）

台灣好手蔡佩穎。（資料照，記者趙新天攝）