六都爭霸戰》「可愛即是正義」奪台北冠軍 六都唯獨北市未贈獎

「可愛即是正義」勇奪台北市冠軍並拿下20萬獎金，將在16日、17日代表台北市決戰其它五都對手，爭奪100萬總冠軍獎金。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》今（9）日舉行台北冠軍戰，由「隨便啦」對上「可愛即是正義」，雖然由前者取得首勝，但「可愛即是正義」以「讓一追三」三連勝逆轉致勝，第四局「翱銳龍獸」首度放出被後者選下，也立刻讓對方後悔，連巴龍都還沒看到就落敗，最後「可愛即是正義」勇奪台北市冠軍並拿下20萬獎金，將在16日、17日代表台北市決戰其它五都對手，爭奪100萬總冠軍獎金。不過，北市是六都唯獨未贈送冠軍選手禮物的直轄市，原因不明。

許多粉絲及「招喚師」到現場支持觀戰。（記者陳耀宗攝）

首局「隨便啦」選擇辛吉德、慨影、維克特、克黎絲妲與銳空組合；「可愛即是正義」則是克雷德、史瓦妮、庫奇、圖奇與亞歷斯塔。（記者陳耀宗攝）

開局「隨便啦」就讓大家驚豔，1分鐘慨影就在河道直接秒殺史瓦妮取得首勝；而10分鐘換「可愛即是正義」三人在下路草叢蹲點，成功抓到想吃尾兵的克黎絲妲，但圖奇也被前來支援的「隨便啦」收下、形成1換1，雙方前期會戰不斷，幾乎都是由「可愛即是正義」開戰，但人頭數掉較多的也是「可愛即是正義」，顯見陣型在會戰遜於對面。

不僅會戰告捷，「隨便啦」在取得地圖大型物件也很有一套，連續兩條巴龍都靠著前波會戰勝出後安穩吃下，28分鐘亞歷斯塔主動在自家野區開戰，但沒有抓到克黎絲妲位置，讓其不斷在後排灌入傷害，克雷德及史瓦妮先被收下，安心拿下第二條巴龍，「隨便啦」憑藉第二條巴龍BUFF直接挺進主堡，在31分鐘收下首勝。

第二局「可愛即是正義」選擇科加斯、雷克薩、希格斯、寇格魔及塔里克；「隨便啦」則是吶兒、嘉文四世、維克特、剎雅與露露。（記者陳耀宗攝）

開局雷克薩不斷來到上路「照顧」吶兒，另一邊的打野嘉文四世則是鮮少支援，也讓科加斯順利發育，而「隨便啦」下路AD在換人後反而陷入落後，CS數差距高達30支，呈藍方壓線狀態，幾波下路策動的GANK也都有收到人頭，遊戲前期由藍方掌控節奏。

20分鐘「可愛即是正義」搶開巴龍成功，嘉文四世拚重擊失敗被集火收下，「隨便啦」雖想反打一波，但傷害灌在科加斯身上不痛不癢，也讓「可愛即是正義」打出0換4攻勢，而下一波「隨便啦」想在自家野區反打，但維克特與嘉文四世卻被希格斯大絕炸成灰燼，在會戰劣勢又對付不了科加斯，只能看著「可愛即是正義」在30分鐘拿下主堡，扳平比數。

第三局「隨便啦」選擇茂凱、史瓦妮、奧莉安娜、剎雅與布朗姆；「可愛即是正義」選出卡蜜兒、雷克薩、馬爾札哈、圖奇及珍娜。（記者陳耀宗攝）

拿下一勝後，「可愛即是正義」目標明確，就是要雷克薩不斷「照顧」茂凱，前 10分鐘就成功GANK茂凱四次，殺紅眼的雷克薩開始不斷到各路給予壓迫，收下布朗姆後率先拿下首塔經濟；不過12分鐘「可愛即是正義」三人想再次塔殺茂凱，被施放大招困在塔下承受塔傷，反被「隨便啦」收下兩顆人頭，接著又再下一波會戰打出0換2攻勢，也讓「隨便啦」成功追回落後的4000經濟劣勢。

然而，25分鐘「隨便啦」選擇開巴龍成功，但全員卻陷在巴龍池遭擊火殲滅，而第二支巴龍再由「可愛即是正義」拿下，並順利打出0換2攻勢後，成功在36分鐘拿下主堡取得第二勝。

第四局「可愛即是正義」選出卡蜜兒、雷克薩、翱銳龍獸、吉茵珂絲與珍娜；「隨便啦」選擇慎、奈德麗、卡薩丁、汎及露露。（記者陳耀宗攝）

本局「隨便啦」終於沒有Ban掉「可愛即是正義」中路選手VL_SeNBon的擅長角色翱銳龍獸，而這一放也立刻嘗到苦果，開局雷克薩依舊展現殺手本色不斷各路GANK施壓，「可愛即是正義」更是在6分鐘就吃下首條地龍，而翱銳龍獸星體不斷在遠距離給予「隨便啦」成員傷害，多次會戰都靠著龍獸的星體成功追擊收頭，同時還有吉茵珂絲精準的火炮，把對方打得節節敗退，連巴龍都還沒現蹤，「可愛即是正義」就在18分鐘把對方打傻，以13比1的誇張擊殺數拿下主堡獲勝。

賽後，「可愛即是正義」也在舞台上接受20萬元的台北市冠軍獎金，而現場主持人小熊受訪時，第四局操控翱銳龍獸的VL_SeNBon更是自豪地說「誰叫你讓我選到翱銳龍獸」，十分霸氣，整隊在休息一週後，將在16日以台北市冠軍身分出戰其它五都冠軍隊，一同爭奪100萬元的總冠軍獎金。

現場主持人小熊訪問第四局操控翱銳龍獸的VL_SeNBon，他自豪地說：「誰叫你讓我選到翱銳龍獸」，十分霸氣。（記者陳耀宗攝）

值得一提的是，前五都的冠軍隊都有獲得該縣市政府的冠軍獎品，如高雄市贈送厭世動物園、桃園市則是贈送空拍機，也都象徵著縣市政府對於電競賽事的鼓勵與支持，而唯獨台北市沒有贈獎，原因不明。

「可愛即是正義」全隊隊員。（記者陳耀宗攝）

「隨便啦」全隊成員。（記者陳耀宗攝）