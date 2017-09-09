LOL》要求討論分潤 華義SPIDER揚言「賣資格」

華義SPIDER戰隊開出LMS第一槍，要求與Riot Games討論分潤問題。（取自Garena eSports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕繼《英雄聯盟》英國戰隊H2K向歐洲賽區EU LCS發出公開信要求與Riot Games討論分潤問題，否則不排除退出聯賽後，台港澳賽區LMS的華義SPIDER戰隊今（9）日也跟進，稱華義SPIDER每季經營都虧損，而Riot Games從中獲利頗豐卻沒有適時調整賽事制度，還限制讓戰隊無法透過其他管道營利，同時更批評升降賽只能職業戰隊處於資格的不確定性，提出三項建議期待與Riot Games進行討論，否則不排除賣出資格「不玩了」。

三項建議分別為：

1.職業聯賽資格不該有不確定性，以確保聯賽的長遠經營。

2.戰隊配合遊戲推廣進行賽事，需提高參予賽事的戰隊補助金額。

3.訂定公平合理的聯賽制度（轉播權利金、選秀、自由選手..）。

這篇由華義SPIDER在官方臉書專頁發出的文章一出，立刻引起其他戰隊的轉貼，下一季確定失去LMS資格的墊底戰隊Fireball淡淡地表示「我們今年賠了1500萬，連資格都沒有呀」；夏季賽冠軍閃電狼也轉貼回應「認同~ 希望Riot Games正視戰隊的聲音，讓LMS的環境變的更好，也讓更多企業願意來支持電競。」

華義SPIDER指出，Riot Games自職業聯賽中獲利頗豐，卻沒有給予戰隊足夠的分潤，金錢補助也遠遠不足以與戰隊收支打平，每個賽季都處於虧損，加上近期運營成本的大幅上漲，配合聯賽的活動種種，也使得戰隊的財務安排益發水漲船高。

華義SPIDER還透露，幾乎全數參與《英雄聯盟》賽事的職業戰隊都處於持續虧損狀態，這點在HKA戰隊老闆鐘培生日前回應PTT LOL版鄉民問題時坦承如此。然而，Riot Games在遊戲獲利並且賽事成功之餘並沒有適時調整賽事制度，更是給予戰隊許多限制使其無法透過其他管道營利，讓經營狀況雪上加霜，「就商業考量而言，這是不合理、也不公平的」。

不只是分潤問題，華義SPIDER也批評「升降賽」制度使得職業聯賽戰隊一直處於資格的不確定性，而次級賽事「ECS菁英挑戰聯賽」的選手更是沒有任何保障及承諾，導致ECS戰隊的營運更顯困難。

「的確，在電競產業這樣瞬息之間風雲變色的環境中，Riot Games必須負擔相當大的風險，獲得高利潤的回報亦是合理。」華義SPIDER指出，它們一直都熱愛《英雄聯盟》這個電競項目，也是忠誠熱血的合作夥伴，期待Riot Games能與戰隊一起創造共榮共存的電競環境。但也暗示，如果對方不願意討論這些議題，「華義沒理由讓戰隊持續著虧損來替Riot Games推廣遊戲」。

關於升降賽的存廢一直存在許多討論，存在的意義主要是隨時讓聯賽戰隊保持警覺性與積極性，如果表現不好就會失去席次，如同這次丟掉席次的Fireball戰隊，更可以鼓勵新興戰隊努力拚戰，只要實力夠強就有可能取代職業聯賽戰隊，如同夏季賽升上來的Raise Gaming，起初的表現讓LMS老牌戰隊紛紛驚艷。

但華義SPIDER也點出升降賽對於商業模式的影響，只要一支職業戰隊沒有穩定的席次資格，就有可能會影響到品牌贊助、所有的營利行銷，如果Riot Games又無法在分潤上讓戰隊滿意，處於中段班的戰隊每每面臨被淘汰的命運，就可能會發出怒吼，但如果連龍頭閃電狼也表達出不滿，似乎也代表分潤的疑慮存在於諸多戰隊身上。