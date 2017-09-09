2017 SUPER STAR體育表演會 精彩表演看個夠（圖集）

〔體育中心／綜合報導〕教育部體育署主辦的「2017 SUPER STAR體育表演會」今日在台北小巨蛋進行，並為106年國民體育日系列活動揭開序幕，精彩圖集一次看。

台北市立大學運動學系舞獅表演揭開序幕。（記者林正堃攝）

藝人盧廣仲與台北市立大學運動學系舞獅表演揭開序幕。（記者林正堃攝）

國立台灣師範大學田徑表演。（記者林正堃攝）

師大田徑表演。（記者林正堃攝）

師大田徑表演。（記者林正堃攝）

後龍國小、維真國中扯鈴表演。（記者林正堃攝）

後龍國小、維真國中扯鈴表演。（記者林正堃攝）

後龍國小、維真國中扯鈴表演。（記者林正堃攝）

安康高中舉重表演。（記者林正堃攝）

國立台灣師範大學拳道表演。（記者林正堃攝）

師大跆拳道表演。（記者林正堃攝）

師大跆拳道表演。（記者林正堃攝）

Monster 競技啦啦隊表演。（記者林正堃攝）

Monster 競技啦啦隊表演。（記者林正堃攝）

基隆中正國中跳繩表演。（記者林正堃攝）

基隆中正國中跳繩表演。（記者林正堃攝）

臺北市立大學武術表演。（記者林正堃攝）

臺北市立大學武術表演。（記者林正堃攝）

臺北市立大學武術表演。（記者林正堃攝）

藝人盧廣仲表演。（記者林正堃攝）

藝人吳思賢表演。（記者林正堃攝）

藝人周湯豪表演。（記者林正堃攝）

藝人周湯豪表演。（記者林正堃攝）