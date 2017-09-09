2017 台北世大運

2017 SUPER STAR體育表演會 精彩表演看個夠（圖集）

2017/09/09 22:15

〔體育中心／綜合報導〕教育部體育署主辦的「2017 SUPER STAR體育表演會」今日在台北小巨蛋進行，並為106年國民體育日系列活動揭開序幕，精彩圖集一次看。

台北市立大學運動學系舞獅表演揭開序幕。（記者林正堃攝）

藝人盧廣仲與台北市立大學運動學系舞獅表演揭開序幕。（記者林正堃攝）

國立台灣師範大學田徑表演。（記者林正堃攝）

師大田徑表演。（記者林正堃攝）

師大田徑表演。（記者林正堃攝）

後龍國小、維真國中扯鈴表演。（記者林正堃攝）

後龍國小、維真國中扯鈴表演。（記者林正堃攝）

後龍國小、維真國中扯鈴表演。（記者林正堃攝）

安康高中舉重表演。（記者林正堃攝）

國立台灣師範大學拳道表演。（記者林正堃攝）

師大跆拳道表演。（記者林正堃攝）

師大跆拳道表演。（記者林正堃攝）

Monster 競技啦啦隊表演。（記者林正堃攝）

Monster 競技啦啦隊表演。（記者林正堃攝）

基隆中正國中跳繩表演。（記者林正堃攝）

基隆中正國中跳繩表演。（記者林正堃攝）

臺北市立大學武術表演。（記者林正堃攝）

臺北市立大學武術表演。（記者林正堃攝）

臺北市立大學武術表演。（記者林正堃攝）

藝人盧廣仲表演。（記者林正堃攝）

藝人吳思賢表演。（記者林正堃攝）

藝人周湯豪表演。（記者林正堃攝）

藝人周湯豪表演。（記者林正堃攝）

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