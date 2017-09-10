美網》搶十差點逆轉辛吉絲 詹皓晴混雙亞軍

詹皓晴與紐西蘭凡納斯組合不敵辛吉絲／大穆雷，在美網混雙項目中屈居亞軍。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽混雙冠軍戰，詹皓晴與紐西蘭凡納斯（ Michael Venus）逆轉失利，「超級搶10」錯失8：7機會，第3種子「台紐聯軍」終以1：6、6：4、8：10不敵頭號種子「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）／英國大穆雷（Jamie Murray），小詹此行4連勝止步、再度屈居四大賽亞軍。

芳齡24的詹皓晴，2014年就曾打進溫布頓混雙決賽，最後攻頂失利；今年草地大滿貫女雙她也爭后不成，如今雖然第三度無緣大滿貫首冠，卻也是她離勝利最近一回，至少汲取更多大賽經驗。 至於先前才奪下溫網混雙冠軍的辛吉絲／大穆雷，轉戰紐約又聯手贏得美網混雙金盃，寶刀未老實力展露無遺。

決賽面對見慣風浪且韌性十足的「辛雷配」，開賽年輕的「詹凡配」就陷入苦戰，3遭破發草草丟掉首盤；不過次盤「詹凡配」全力反撲，第5局破了大穆雷的發球局，即使4：2領先時一度失守被追平，關鍵第9局詹皓晴又殺球回破，總算扳回一城。戰線拉進搶10，「台紐聯軍」一度取得8：7優勢，只差2球就能獲勝，怎奈決勝期又被對手倒趕3球滅火，無緣翻盤攻頂。

詹皓晴（右）與紐西蘭凡納斯聯手，一度將辛吉絲／大穆雷逼到死角，但最後被對方逆轉連趕3球無緣奪冠。（圖擷自美網官網）