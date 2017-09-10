MLB》查普曼164公里火球關門！洋基擊敗遊騎兵

查普曼收下近1個月來第一個救援成功。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕洋基「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）8月中旬表現荒腔走板，一度被拔掉終結者職位，今天對遊騎兵9下關門，飆出最快164公里火球，2K、三上三下下莊，洋基遂以3：1扳回一城。

查普曼上一次救援成功已是8月15日對大都會，之後被安排到第7局提前上班，改由畢坦西斯（Dellin Betances）及羅伯森（David Robertson）輪流代班救援，如今回到熟悉的位置，從牛棚走上丘，查普曼感覺腎上腺素刺激著身體，「我在哪投都沒有關係，只要我上場，我能感覺到腎上腺帶來滿滿的能量，今天我全神貫注在掌控狀態，而結果是好的。」

終結者找回投球的霸氣，看在洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）眼中自然再好不過，「這麼說吧，我們知道該讓查普曼回歸正軌，有時可能只要一天，有時得需要一段時間。查普曼很努力，這些年都沒有變，他只是那陣子常挨打，但他現在滿血而歸，而且狀況很好。」

遊騎兵在5下尼可拉斯（Brett Nicholas）二壘安打先馳得點，連7局洋基受限先發凱許納（Andrew Cashner）好投封鎖，終於在8上海德利（Chase Headley）犧牲打追平，9上趁著克勞迪歐（Alex Claudio）控球不穩，接在觸身球後奧斯汀（Tyler Austin）敲回超前分，9下洋基3：1領先，查普曼以滾地球抓到1出局後，飆速連續送出2K，包括最後一球102.2英里（約164公里）火球，讓遊騎兵三上三下，系列賽戰成1勝1負。