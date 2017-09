阿布瑞尤締造完全打擊,接受隊友慶祝。(USA Today Sports)

〔體育中心/綜合報導〕只差1支三壘安打就可締造完全打擊,白襪隊球星阿布瑞尤(Jose Abreu)終於在8局敲出三壘安打,成為大聯盟本季第7位寫下完全打擊的球員。

白襪今在主場迎戰巨人,首局阿布瑞尤就用中外野全壘打建功,3局掃出二壘打,7局達成一壘安,只差最困難的三壘安打即可達標。

不過當他8局上場打擊時,一度被自打球打傷,所幸他忍住疼痛敲出右中外野的深遠安打,阿布瑞尤奮力奔上三壘,完成紀錄。

最終白襪以13:1痛宰巨人,這次完全打擊也讓阿布瑞尤成為白襪隊史第6人,史上第一位白襪選手繳出完全打擊是在2000年的4月27日,當時由瓦倫汀(Jose Valentin)所締造。

