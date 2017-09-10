Indy Women in Tech錦標賽》湯普森封后 龔怡萍並列第5今年最佳

龔怡萍並列第5，奪個人本季最佳名次。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將龔怡萍今天在Indy Women in Tech 錦標賽最後1回合，打出74桿，以3回合總計204桿並列第5名，這是今年至今她參賽的最佳名次。美國名將湯普森以68桿完賽，總計197桿在這場新創賽事封后。

龔怡萍今天前半段打得還算平順，前14洞打下兩個博蒂、1個柏忌，可惜第15洞短洞吞下雙柏忌，第17洞又吞柏忌，最後4洞損失3桿，否則她可以和紐西蘭高寶璟並列第2。

同場出賽的錢珮芸，今天打出6個博蒂、3個柏忌的69桿，總計209桿並列19名，這是錢珮芸今年第4場打進20名之內的比賽。

湯普森今天打出6鳥2柏忌，68桿完賽，總計低於標準桿19桿，以4桿之差贏得今年第2勝，生涯累計第9勝到手。靠著這1勝到手，湯普森將超越南韓朴城炫，上升到世界排名第2，僅次於柳蕭然。

高寶璟揮出第2。（法新社）

原本並列領先的高寶璟，最後1回合打出3個博蒂、1個柏忌和1個雙柏忌的72桿，以總計201桿居次，這是她從4月以來的最佳成績。她表示，湯普森打得真棒，兩人最大差別是推桿，這場比賽高寶璟3回合花了85次推桿，湯普森只花了77次。

LPGA巡迴賽結束這場新創賽事之後，下週將移師法國，進行今年女子五大賽最後1場Evian錦標賽，然後月底就要轉往紐西蘭展開7場亞太系列賽事，包括10月19日在美麗華球場舉行的裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽在內。

湯普森封后，賽後和龔怡萍擁抱致意。（法新社）