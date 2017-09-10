日職》陽岱鋼單場2安、跑回2分 助巨人擊敗養樂多

〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人今天在主場東京巨蛋對上養樂多燕子，台灣球星陽岱鋼3打數2安打、獲2次四死球，還跑回2分，助球隊終場以6：1獲勝，巨人軍與央聯第三名橫濱DeNA的勝場差縮小至0.5場。

賽前陽岱鋼9月份7場比賽，29打數僅4安打，打擊率僅1成38。此戰陽岱鋼第一打席擊出滾地球出局，第二獲保送，第三打席挨了觸身球。7局下第四打席，他擊出內野安打、並靠著阿部慎之助的安打回來得分，陽岱鋼8局下第五打席敲出二壘安打，開啟球隊攻勢，該局靠坂本勇人的安打回本壘得分。

總計陽岱鋼3打數2安打，跑回2分，選到2次保送，打擊率回升至2成82。這也是陽岱鋼在9月份第二次單場有2安打的表現。

巨人軍全場揮出13支安打，坂本勇人單場3安1打點猛打賞，阿部慎之助、村田修一各有2安1打點，長野久義1安2打點，陽岱鋼2安；養樂多全場僅4安打。

巨人先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）此戰7局投球送出8次三振，僅被敲2安打，另有3次保送，奪本季第13勝。中繼的洋投馬錫森（Scott Mathieson）1局失1分，「火球男」卡米內羅（Arquimedes Caminero）1局無失分；養樂多先發成瀨善久僅投4局失2分1分責失，吞本季首敗。

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）