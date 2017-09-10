高爾夫》金鷹公開賽卡特林8桿之差奪冠 王偉倫、席爾並列第2

2017金鷹台灣公開賽，美國選手卡特林（左）以8桿之差的267桿封王，賽後從大會副會長周大任手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕美國選手卡特林在2017金鷹台灣公開賽一路「無聊」到底，今天以4回合總計267桿，8桿之差輕鬆奪冠。

卡特林今天在最後1回合打出5個博蒂、1個柏忌的68桿，總計低於標準桿21桿，贏得職業生涯第3勝，獲得100萬元首獎，是他拿到最多獎金的1場比賽。

他表示，去年失去亞巡賽資格之後，他努力了10個月，在泰國華欣練球，同時參加亞發展巡迴賽（ADT）的所有賽事，希望能重返亞巡賽，這場比賽能以這麼大的差距獲勝，讓他信心大增，也覺得所有努力都有了回報。

美國選手席爾今天以71桿完賽，台灣年輕好手王偉倫則打出69桿，兩人同以275桿並列第2。最後1組的洪健堯，這回合推桿不靈光，錯失太多機會，包最後1洞可能並列第2的博蒂推桿在內，他繳出71桿，以276桿名列第4。呂文德和曾宏勝則是277桿並列第5。

卡特林開心抱起金鷹台灣公開賽冠軍盃。（記者趙新天攝）

美國選手席爾在金鷹台灣公開賽並列第2。（記者趙新天攝）

王偉倫在金鷹台灣公開賽並列第2。（記者趙新天攝）