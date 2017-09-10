中職》跨欄王子開球四爺蹲捕 網友大推「高顏值開球組合」

世大運400公尺跨欄銀牌陳傑（左）與統一獅陳傑憲（右）投捕搭檔為比賽開球。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天邀請世大運400公尺跨欄銀牌國手陳傑開球，與他名字差一字的陳傑憲在賽前陪同練球並擔任開球捕手，被球迷大推為「顏值最高開球組合」，陳傑表示，今天終於見到陳傑憲，覺得他真的很帥。

陳傑指出，每次用Google打自己的名字，都會自動多出一個「憲」字，讓他十分好奇，點進去看才知道是棒球選手，年初到日本移地訓練，剛好電視有轉播「台日職棒交流賽」，看到的第1個打者竟然就是陳傑憲。

「他第一次打擊就打安打，我心裡就想『哇！這個人很不得，好厲害喔！』，後來也知道陳傑憲被稱作『四爺』、『中職吳奇隆』，他真的很帥，也很像吳奇隆。」陳傑說。

陳傑在練習時的動作很流暢，開球前先在投手丘上做完每次比賽必做的祈禱動作，然後把球直接送進陳傑憲的手套，「其實站上去的時候，比在世大運的時候還緊張，覺得距離好像比練習時還遠。」他說。

陳傑憲表示，從練習就看得出來，陳傑以前打過棒球，因為動作非常順，每球都接得很好，「我有偷偷用力丟了幾球，他都接得到」；陳傑透露，小時候常跟打慢速壘球的父親一起玩，父親一度想把他送去善化國小打少棒。

世大運400公尺跨欄銀牌陳傑為比賽開球。（記者黃志源攝）

世大運400公尺跨欄銀牌陳傑為比賽開球。（記者黃志源攝）

世大運400公尺跨欄銀牌陳傑為比賽開球3。（記者黃志源攝）

世大運400公尺跨欄銀牌陳傑與統一獅陳傑憲投捕搭檔為比賽開球。（記者黃志源攝）

世大運400公尺跨欄銀牌陳傑與統一獅陳傑憲投捕搭檔為比賽開球。（記者黃志源攝）