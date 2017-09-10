日本LPGA》姚宣榆並列第10 南韓李知姬奪冠

姚宣榆。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕南韓女將李知姬花了18年，今天終於抱得日本LPGA錦標賽冠軍盃，她在最後兩洞連續博蒂收尾，以總計279桿在這場日本女子大賽第50屆賽事贏得勝利。

這是李知姬在日本LPGA巡迴賽的22勝，也是繼2008年日本女子公開賽之後再次贏得日本女子大賽勝利。過去她始終與這場大賽冠軍無緣，成績甚至不算理想，最好的名次是並列第9，今年總算有了重大突破。

最後1回合比賽遇上濃霧和雷雨，開賽時間延誤了3小時50分鐘，戰至當地時間接近天黑才結束。李知姬最後1回合遭到同胞好手李明英步步近逼挑戰領先地位，李知姬在第16洞吞柏忌時被追成平手，幸好最後兩洞她連續抓鳥，就以兩桿之差封后。

這場比賽今年總共只有6個人總成績低於標準桿，原本並列領先的日本女將東浩子，今天花了72桿，以282桿名列第3。川岸史果、比嘉真美子、柏原明日架同以283桿並列第4。

台灣女將姚宣榆今天打出4個博蒂、4個柏忌，平標準桿71桿，總計285桿並列第10名。蔡佩穎花了72桿，以287桿並列16名，盧曉晴繳出73桿，總計288桿並列22名，劉依貞則是294桿並列51名。

南韓女將李知姬。（圖片取自日本LPGA）