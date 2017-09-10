「學體育誰沒被體罰過？」 黃培閎感嘆台灣體育訓練環境

黃培閎。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕「光頭神舉」黃培閎在5月底加入義大利超級聯賽Top Volley Latina，二度展開旅歐生涯，目前正隨隊訓練備戰新球季。他今天在臉書上發文，「在台灣，學體育的孩子、誰沒被體罰過？」黃培閎指出，學體育、做運動，應該是快樂的事，可以辛苦但不應該是累積傷害。

黃培閎在臉書上發文表示，「一位也打排球、現在是企業高階主管的學長特別跟我說，台灣的體育訓練環境和問題實在太嚴重了，他自己的孩子也愛排球，但是，因為不想讓自己的小孩被操壞，不得不讓他離開喜歡的體育班。學長說，我前幾天的發文，有關訓練方式只提到生理層面的影響，他在自己孩子身上看到台灣基層教練錯誤訓練的傷害，是包括生理及心理的，而心理層面的扭曲得更嚴重。」

黃培閎指出，「他的孩子在國中體育班練排球，平常的練習就是土法煉鋼式的操練，完全沒有恢復期的觀念，把疲勞當有效；到了接近比賽時期，更是從早練到晚、一週練七天，一天練習結束已經累爆，還要孩子背個等重同學負重跑幾圈操場，孩子回到家幾乎都站不住。而教練連坐法的懲罰制度，更讓在訓練中犯錯的孩子成為同學討厭的對象，心理都被扭曲。」

「最後，雖然已經身心受創的孩子還想繼續打球，但是，學長不想看著孩子在落後僵化的體育環境中長大，最後成為這個體系訓練出、彷彿斯德哥爾摩症候群的選手，因為無法掙脫、反而認同這個不成熟的價值體系。」黃培閎說。

黃培閎表示，從小學三年級開始就是體育班學生，跟很多體育班孩子一樣，都經歷過許多「不合理的磨練」。學長說完他孩子的故事之後，想起蠻多自己的過去。

他說，「過去的各種體罰文化，我相信每位教練都是出於好意，因為他們不曉得還能用什麼方法，只能承襲上一代在他們身上留下的經驗，繼續用在自己的學生身上，在沒有任何新的教育文化衝擊之前，也就只能這樣繼續下去！」

「台灣教練因為人力不足、工作負荷量很大，很難做到如同職業隊一樣的分工質量，但我知道已經有很多教練在有限的時間裡，開始想辦法改變過去一陳不變的訓練模式。」

黃培閎指出，台灣其實有很多運動科學、醫學和體育訓練的專業人才，也不乏專業的設備，甚至教育及運動心理學的觀念，只是這些「資源」還無法有效的進入傳統體制去翻轉整個制度。「如果我們能夠敞開心胸、願意接受這些新知，我們一定能成長、改變。」

「問問我們這一代，還有之前的學長姐：學體育的孩子，誰沒被教練體罰過？」黃培閎說，「學體育、做運動，應該是快樂的事，可以辛苦但不應該是累積傷害。我們受過的傷到我們為止，我們一定要一起努力，改變這一切！」