中職》羅力六局好投奪MVP 暫居投手雙冠王

富邦悍將先發投手羅力。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕回鍋中職後不曾在台南輸過的羅力，再次展現優異的壓制力，前5局沒被擊出任何安打，以6局挨2安失1分的優質先發，率領富邦悍將以3：1力挫統一獅，羅力本季13勝、防禦率2.34暫居投手雙冠王，奪三振122次升上第3名。

羅力前5局只讓獅隊靠4次保送上壘，直到6局下才被潘武雄、蘇智傑接連安打掉分；富邦於7局上靠陳品捷、接連安打與蘇志傑守備失誤，以2：1拿回領先，8局上趁邱浩鈞出手時球滑手掉地上的投手犯規再添1分。

羅力投出5個保送，是他在中職單場最差，他指出，這場的保送確實投太多了，他整晚都投得很掙扎，因為知道控球不理想，但一直沒能做好，所以投得很掙扎，本週會朝這個方向去努力改進。

「即便前5局沒被打安打，我的感覺跟呈現出來的成績是兩回事，棒球就是這麼有趣，但是身為1個投手，這個內容不是我想要的。」羅力說。

羅力自2015年回鍋中職後，歷經義大犀牛到富邦悍將，在台南先發10場9勝0敗，他很驚訝自己在台南的成績竟然這麼好，「現在我知道了，當然希望多多益善，在這裡再拿更多勝投。」他笑說。

羅力在2局下基於反射動作，想空手去抓打者擊出的強襲球，導致投球的右手無名指與小指受傷，「那個動作真的很笨，幸好右手沒有大礙，投球也沒有太大問題。」他說。