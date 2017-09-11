美網台灣奪冠第1人 詹詠然女雙前3朝球后邁進

〔記者梁偉銘／綜合報導〕28歲的詹詠然成名甚早，2004年就贏得澳網青少女雙金盃，或許命運捉弄，轉戰職業她卻始終與大滿貫冠軍無緣，直到如今才在沉重壓力下一舉攻頂，榮膺美網奪冠的台灣第一人！讓大詹總算能擺脫「三亞」、甚至「四亞」外號，一圓遲了11年的美夢。

早在2007年澳網、美網，詹詠然已展現初生之犢銳氣，與前「黃金女雙」搭檔莊佳容接連打入女雙決賽，但都功虧一簣；2011年澳網混雙大詹又爭冠失利，當時戰友則為與地主漢利（Paul Hanley）；到了2015年，大詹和中國老將鄭潔合作無間，再次勇闖澳網女雙決賽，不料先盛後衰慘遭後來當上球后的「美捷聯軍」大逆轉，總計四度大滿貫決賽全敗，其中三回都是女雙，足令她哭紅雙眼，甚至自嘲：「難道我真是『三亞 』的命？」

所謂「十年磨一劍」，大詹還多磨了1年，如今台北世大運混雙退賽風暴下，獅子座的她咬緊牙關，臨場維持空前高度專注力，硬是頂住內外交逼壓力而突破障礙，終於在第40次大滿貫女雙贏得首冠！週一最新女雙世界排名將從原本第6，來到生涯新高第3，讓她有機會朝世界球后邁進！

詹詠然成為繼謝淑薇之後，史上第2位大滿貫職業台將冠軍，可說多喜臨門。

「鬼之切球」謝淑薇曾在2013年溫布頓、2014年法網女雙掄元，如今輪到大詹舉起我國史上第3座大滿貫女雙金盃，更是首度在四大賽壓軸的美網封后，使得台將四大賽已攻克其三，僅剩年初率先登場、惟一南半球進行的澳網還未奪冠，這也正是大詹明年初的目標。