詹詠然清晨發聲明 向世大運混雙搭檔謝政鵬道歉

詹詠然（右）在世大運時與謝政鵬（左）搭配混雙項目，但詹在賽事中途因身體不適退出準決賽，隨後出發前往美國參加美國公開賽，引發各界議論。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然首度贏得美國網球公開賽女雙冠軍之後，隨即在紐約當地透過臉書發表書面聲明，針對先前台北世大運退出與謝政鵬搭檔的混雙賽事，引發外界批評與紛擾，她首度出面向謝政鵬道歉，並解釋整件事原委。

詹詠然在世大運風波之前，經常在臉書粉絲頁上更新自己的動態，並分享賽事結果，但自世大運風波之後，從8月27日最後一次發文後，就未再更新內容，直到美網賽事結束後2個多小時，才以此篇聲明打破沈默。

這篇聲明全文內容如下：

「大家好，我是詠然： 一直心繫世大運因我而起的風波，但必須集中精神在美網應戰，因此落幕後第一時間跟大家說明。

2017世大運在台北舉辦，美網賽事緊接其後，我想為家鄉出賽，又希望爭取美網機會，真的很想兼顧。我的搭檔辛吉絲（Martina Hingis）協助向美網大會申請，讓女雙首輪排到8/31之後再打，世大運混雙若進金牌戰，裁判長也願行文至美網說明。

但身體不適是沒想到的意外，當時身體狀況經由現場醫生判斷才做出棄賽決定。這造成大家誤會和紛擾不斷，我個人要負最大責任，特別向混雙搭檔謝政鵬說聲對不起，抱歉沒能一起奮戰，在家鄉主場得到更好成績。

也要向所有關注世大運的朋友及球迷說抱歉，原本希望能幫台灣在女雙、混雙和女團都拿金牌，讓大家失望了。

很抱歉道歉和說明晚了些，但我必須先專心在場上。身為運動員，只有拿出更好成績，才能不辜負球迷們對我的支持和期待。

我會繼續努力，謝謝大家。

詠然 於 美國紐約2017/09/10」

詹詠然今天在拿下美網混雙冠軍之後，在臉書上貼出世大運風波的聲明文，文中向謝政鵬表達歉意。（圖擷自臉書）