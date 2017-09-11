MLB》小史8局10K速斬費城人 國民封王率先進季後賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今於主場力拚封王，「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）先發8局無失分狂飆10K，新星透納（Trea Turner）掃出三壘打後加碼開轟，國民僅花2小時16分鐘以3：2火速解決費城人，隨後勇士於延長賽扛再見轟力退馬林魚，國民確定稱霸國聯東區，成為本季首支晉級季後賽球隊。

小史今主場登板大殺四方，開賽連續解決10名打者，4局上投出保送才讓費城人首度上壘，但小史隨即製造雙殺霸氣下丘，主投8局無失分狂飆10K，僅挨2安皆出自法蘭柯（Maikel Franco）。小史已連續34局無失分為本季大聯盟最長，同時也是國民隊史最佳紀錄。

9局上國民推傷癒回歸的梅德森（Ryan Madson）關門，開局連挨2安、2出局後又挨打，費城人追成2：3只剩一分落後，但梅德森及時回穩，只花1球製造滾地出局結束比賽。賽後許多球迷留在球場，看大螢幕緊盯勇士對馬林魚戰況，球員則大多進休息室觀戰，若勇士贏球就確定封王。

小史8局10K速斬費城人。（法新社）

透納擊出三壘打後加碼開轟。（美聯社）

勇士與馬林魚激戰延長賽，11局下勇士亞當斯（Lane Adams）打第一球掃出再見兩分砲，助勇士以10：8氣走國聯戰績第二的馬林魚，千里之外的國民主場如願開香檳慶祝封王，成為本季首支晉級季後賽的球隊，連兩年稱霸國聯東區。

國民近20天打了21場比賽，明天休兵一日後將迎接主場六連戰，費城人小將賴夫利（Ben Lively）生涯第12場先發就投出首場完投比賽，但6局下被透納掃出三壘打帶動攻勢、8局下再挨透納陽春砲，完投9局失3分吞敗，送出7K僅1保送。

國民主場封王大肆慶祝。（法新社）

國民連2年稱霸國聯東區。（法新社）

哈波與渥斯互淋香檳慶祝。（USA Today Sports）