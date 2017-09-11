MLB》洛磯單場三轟炸不停 道奇苦吞10連敗

道奇派出老將希爾先發，還是止不住洛磯砲火，苦吞10連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「邪惡帝國」道奇隊最近怎麼了？擁有豪華陣容、全聯盟戰績第一的道奇，今日出戰洛磯又以1：8慘敗，主場系列戰遭洛磯橫掃，苦吞最近10連敗。

今日道奇派出老將希爾（Rich Hill）掛帥先發，1局上就先保送了洛磯開路先鋒布雷克蒙（Charlie Blackmon），接下來被連敲兩安，失一分，3局上又被艾倫納多（Nolan Arenado）逮中一顆失投的快速球，敲出陽春砲，上半場打完道奇以0：2落後。

洛磯艾倫納多首局就開轟。（今日美國）

8局上，洛磯攻勢再起，道奇中繼博勒（Walker Buehler）先被敲了一安，又接連送出兩次保送，讓洛磯一出局攻占滿壘，接下來上場的雷諾茲（Mark Reynolds）大棒一揮，轟出左外野滿貫砲，拉大比數來到6：0。雖然道奇急忙推上辛格拉尼（Tony Cingrani）止血，不過洛磯在本局又靠著兩安和一次捕逸，再添一分，9局上「故事哥」史托利（Trevor Story）轟出陽春砲，助洛磯再下一城。

洛磯雷諾茲（左）轟出滿貫砲，開心與隊友擊掌慶祝。（法新社）

而相較於洛磯的單場三轟打線爆發，道奇卻遭到洛磯先發查特伍德（Tyler Chatwood）封鎖，全場雖敲出8安，但卻都無法串連，僅靠著代打維杜戈（Alex Verdugo）在9下敲出他上大聯盟的首發全壘打，拿下一分，終場道奇就以1：8遭洛磯擊潰。

道奇維杜戈9下代打敲出大聯盟生涯首轟。（法新社）

儘管本季道奇寫下多項隊史連勝紀錄，但最近16戰15敗也是罕見的慘狀，其中10連敗更是自1992年6月，寫下25年以來首見記錄。