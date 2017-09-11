網球》謝淑薇徵雙打搭檔 網友起鬨：詹詠然

〔體育中心／綜合報導〕詹詠然在美網女雙封后不久，今晨終於針對世大運混雙退賽一事打破沉默發表聲明，巧合的是不久後台灣網球好手謝淑薇在臉書粉絲團打趣詢問球迷「大家想要看薇跟誰配雙打呢？」引發熱烈迴響，大詹也是「熱門人選」之一。

謝淑薇稍早向球迷拋出問題「大家想要看薇跟誰配雙打呢？」短短時間湧入超過60則留言，有人力薦謝淑薇和弟弟謝政鵬打混雙，也有人推薦「寶島一哥」盧彥勳，重現2007年亞洲霍普曼盃（Asian Hopman Cup）的氣勢。

女雙方面，詹詠然則是網友推薦的「熱門人選」，有網友打趣說，可以和詹搭配「然後發球發隊友」，謝淑薇也捧場回應「對方應該也想到這招了」。別於起鬨「詹謝配」，不少球迷認為能擊敗大小詹都好，不過謝淑薇認為，比較想贏各個不同國家的高手，「每個人自有自己的因果。做好自己，就好。」

謝淑薇曾在聯邦盃和仁川亞運與詹詠然搭配女雙，特別是仁川亞運出征前，謝淑薇一度被詹詠然婉拒，後來破冰合拍奪得台灣繼1996年杜哈亞運後第2面女子網球團體金牌。

（取自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh）

（取自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh）

謝淑薇（右）與詹詠然曾在聯邦盃破天荒首度搭配。（資料照）

詹詠然（右）、謝淑薇聯手在仁川亞運摘金。（資料照，記者林正堃攝）