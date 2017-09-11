美網》詹詠然奪生涯首座大滿貫 中國球迷看熱鬧偷酸

「辛然配」美網風光奪冠。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女將詹詠然和搭檔辛吉絲美網連2盤強壓捷克組合，如願奪下生涯首座大滿貫冠軍，首開台將在美網封后的紀錄，中國網友也對此討論，除了稱讚辛吉絲寶刀未老、跟誰搭都是奪冠指標，也不忘揶揄台灣的「詹謝」矛盾。

詹詠然今年和辛吉絲合拍，美網第2種子出擊，決賽以6：3、6：2強壓捷克第7種子荷迪絲卡（Lucie Hdradecka）／席尼亞可娃（Katerina Siniakova），6連勝1盤未失強勢攻頂，但辛吉絲已是女單、女雙、混雙加總第25個大滿貫，詹詠然僅是第一座，因此部分中國網友在「辛然配」奪冠將功勞歸於經驗豐富的球后辛吉絲：「辛吉絲才是真天才啊」、「公主配誰都能奪冠」、「辛吉絲就是大腿，誰抱誰奪冠」。

此外，也有中國網友評論道出台灣網壇「詹謝」矛盾，「謝淑薇笑了笑」、「謝淑薇氣死了，讓她們互撕，我們看熱鬧即可」。

另外，詹詠然奪冠還意外點起中、台之爭，有人怒斥「看著好不爽！為啥讓台獨狗拿到冠軍了？」，也有人回「把亞洲改為台灣或者中國，這段（文章）就沒毛病……作為大陸人，大度祝賀台灣選手詹家姐妹之一，喜獲人生首個大滿貫女雙冠軍」、「台灣真的確實還不屬於中國啊，納入版圖了再說」。