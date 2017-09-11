MLB》橫掃金鶯奪18連勝！印地安人成美聯新霸主

印地安人背靠背開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙無比的印地安人今於主場續戰金鶯，近2個月豪取8勝0敗的鮑爾（Trevor Bauer）主投6.1局僅失2分，拉米瑞茲（Jose Ramirez）和林多（Francisco Lindor）背靠背開轟，助印地安人以3：2力擒金鶯，締造18連勝續寫隊史紀錄。

印地安人本季至今投手團隊防禦率3.44、僅挨148轟皆為美聯最佳，被打擊率2成36則排名第二、僅次洋基的2成31，重砲雲集的金鶯團隊打擊率2成83亦為聯盟最佳，累積217轟為聯盟第二，兩隊此次系列賽交手堪稱矛盾大對決。

系列戰率先搶下2勝的印地安人，首局連續安打率先取得1：0領先，掛帥先發鮑爾的前5局一分未失，成功壓制金鶯打線，直到6局上連挨2安才首度掉分，但攻守交換後印地安人火速反攻，拉米瑞茲和林多接力開轟，開局連兩支陽春砲取得3：1超前。

印地安人18連勝成美聯新霸主。（USA Today Sports）

7局上鮑爾登板續投，1出局後被戴維斯（Chris Davis）擊出陽春砲，用球數來到110球退場休息，J.史密斯（Joe Smith）接手連續解決2名打者成功解圍，隨後印地安人3名牛棚合力把關，完全封鎖金鶯打線未被敲安，成功守住一分領先拿下勝利，印第安人締造18連勝續寫隊史紀錄。

印地安人此役贏球後，戰績累積87勝56敗、勝率來到6成08，超越太空人成為新科美聯霸主，兩隊目前分區封王數字皆為M7，印地安人將續留主場迎接7連戰，明起先與同區戰績倒數第二的老虎進行三連戰，接著和同區第三的皇家展開四連戰。

鮑爾再繳優質先發，近10戰豪奪9勝0敗。（USA Today Sports）