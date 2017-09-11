聲明提到「喬賽程」 謝淑薇出面打臉詹詠然

詹詠然在聲明中解釋美網賽程，但詹的說法讓謝淑薇無法接受。（圖擷取自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh臉書粉絲專頁）

〔即時新聞／綜合報導〕女網好手詹詠然今針對退出世大運混雙賽事在臉書發出聲明，對謝政鵬及球迷道歉，但針對詹詠然在聲明中解釋美網賽程，表示是搭擋辛吉絲（Martina Hingis）協助向大會申請，讓女雙首輪排到8月31日後再打，這種說法讓網球好手謝淑薇無法接受。

謝淑薇針對詹詠然喬賽程一事提出反駁。（圖擷取自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh臉書粉絲專頁）

詹詠然的聲明中指出，辛吉絲協助向美網大會申請，讓女雙首輪排到8月31日之後再打，而世大運混雙如果進金牌戰，裁判長也願意行文至美網說明。而謝淑薇稍早在臉書詢問網友：「大家想要看薇跟誰配雙打呢？」就有不少網友留言要謝淑薇和辛吉絲搭配，因為可以幫忙「喬賽程」，更有網友藉機留言酸詹詠然：「然是辛吉絲...就算你熱衰竭，還是能帶你拿下冠軍～」

不過謝淑薇針對喬賽程一事指出：「只有其它比賽將比賽推前，讓選手爭取多一兩天時間休息備戰大滿貫，沒有大滿貫為選手改變時間的。看一下以前的四大賽前一週的賽事決賽，都是週日。進（近）幾年才改到週六甚至週五決賽。」反駁詹詠然聲明「喬賽程」一說。