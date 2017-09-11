中職》彭政閔成立運動發展協會 幫助基層運動員

中信兄弟彭政閔成立「火星人運動發展協會」推出個人品牌，11日揭曉以鋼鐵恰的概念為設計主軸個人品牌Logo，希望透過協會提示運動員及教練的整體實力。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟球星彭政閔，今年5月成立「社團法人台灣火星人運動發展協會」，希望透過協會舉辦訓練營等活動，幫助台灣8至15歲基層運動員。

彭政閔今年球季前曾赴美自主訓練，他認為台灣選手與國外相比，對於重量訓練、自主訓練的接觸較晚，也較晚建立心理素質，因此有意透過成立協會，幫助基層球員接觸自主訓練與運動心理學。

協會初期將找尋合適教練、規劃訓練項目，中期舉辦訓練營並投入訓練計畫，免費教導小球員，長期目標則是定期出國取經，幫助台灣小球員。彭政閔說，青棒階段已有不少團體在關心，但8至15歲階段，台灣較少人注意，他希望透過訓練營，讓球員提早學習自主訓練。

協會以「火星人」作為名稱，彭政閔笑說是團隊幫忙想點子，自己其實很害羞，但他也說，名稱要能讓人馬上聯想到是彭政閔，「火星人」能讓人快速聯想。

為了協會長期發展，彭政閔今年也成立個人品牌，首波潮T在8月6日開放預購，有超過800件成績。彭政閔說，感謝球迷支持，品牌收入會捐出做為協會營運基金。

中信兄弟彭政閔成立「火星人運動發展協會」推出個人品牌。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟彭政閔成立「火星人運動發展協會」推出個人品牌。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟彭政閔成立「火星人運動發展協會」推出個人品牌。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟彭政閔成立「火星人運動發展協會」推出個人品牌。（記者簡榮豐攝）