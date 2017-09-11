MLB》挨35轟吞17敗生涯最糟 昔日賽揚慘淪聯盟爐主

波瑟羅本季戰績不佳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪主場對光芒三連戰最終回，賽揚先發波瑟羅（Rick Porcello）遭遇對方頑強纏鬥，僅投5局用球數就逼近破百退場，光芒連3局拿分奠定勝基，最終以4：1贏球避免系列賽遭橫掃，波瑟羅苦吞本季個人第17敗為聯盟最多。

去年豪取22勝奪下生涯首座賽揚獎的波瑟羅，本季戰績一落千丈，上半季4勝11敗坐收、防禦率4.75，被打擊率2成98，挨19轟已直逼去年整季23轟的總和。上月波瑟羅谷底反彈，單月斬獲5勝1敗稍有起色，不料9月首戰主場對藍鳥，波瑟羅再度遇襲，主投5.1局挨10安含3轟，狂丟7分皆為責失苦吞敗投。

今再度於主場登板，波瑟羅前4局成功挺過並未掉分，不料5局上卻遭遇光芒強攻拿分，開局連挨2分先掉1分，2出局後挨單局第4安再失1分，波瑟羅整整花了39球才投完該局，用球數飆升至95球，6局上紅襪換投，動用6名牛棚才投完這場比賽，波瑟羅賽後表示第5局單局用球量過高是關鍵所在。

波瑟羅苦吞生涯最慘17敗。（資料照，法新社）

前兩戰分別擊出12安、15安，連兩天單場都進帳9分的紅襪，此役打線熄火也未能有效串連，全場5安皆為短程一壘安打，僅在2局下獲保送後敲安，送回全場唯一一分。遭遇對手頑強纏鬥、又無火力支援的波瑟羅，無奈吞下本季個人第17敗已寫生涯最慘，敗投次數為聯盟最多。

波瑟羅本季主場戰績來到6勝11敗、防禦率高達5.30、被打擊率3成06，客場戰績則為3勝6敗、防禦率3.74，被打擊率2成64。根據ESPN和大聯盟統計數據顯示，波瑟羅本季至今先發出賽30場為美聯最多，繳18次優質先發為美聯第六，防禦率4.64則排名美聯第18。

然而波瑟羅本季挨轟量上升，至今累積35轟已寫生涯新高，目前也是美聯最多，其中20支來自左打，對戰防禦率飆破5.09，高於對右打的4.22，對左右打的被打擊率都逼近三成（右打2成90、左打2成88）。另一方面，波瑟羅本季每次先發場均獲4.23分支援，在投球局數超過180局的美聯先發投手中是最少的，暫居美聯勝投及三振雙冠王的隊友塞爾（Chris Sale）場均獲5.21分最多。

波瑟羅近4季投球數據：

2014年 15勝13敗 防禦率3.43 單季挨18轟

2015年 9勝15敗 防禦率4.92 單季挨25轟

2016年 22勝 4敗 防禦率3.15 單季挨23轟（獲美聯賽揚獎）

2017年 9勝17敗 防禦率4.64 單季挨35轟（截至今日）