挑戰費爸大滿貫19冠？美網贏家蠻牛：做自己再努力

納達爾（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕回鍋的世界球王納達爾（Rafael Nadal），美網男單第3度奪冠、生涯第16座大滿貫金盃到手，只差史上最多19冠的瑞士老天王費德爾（Roger Federer）3冠，賽後被問及是否想超越宿敵費爸，西班牙「蠻牛」笑著說：「我從未想過這個問題，我只是做好自己。3個冠軍是很大的差距，當然我還得再努力。」

31歲的納達爾東山再起，本季拿下法網、美網雙料大滿貫金盃，正好與包辦澳網、溫布頓的費爸分庭抗禮，「再次在紐約拿到冠軍，對我來說意義非凡，我頂住了壓力，能保持高昂鬥志，沒有比奪冠更好方式來結束大滿貫賽季。」自2014年拿到法網第9冠後，納達爾飽受傷痛所苦，連兩年四大賽受挫，直到今年才在熟悉的法網紅土重返榮耀，如今美網更添「金」喜，令他大受鼓舞，「本季非常特別，很高興我回來了，要感謝所有幫助過我的人，我有很好的團隊和很棒的家人，他們支持我，相信我。」

美國前世界球王山普拉斯（Pete Sampras）2003年退休時，14座大滿貫男單冠軍原被認為是難以超越的障礙，如今「費納雙雄」卻已不斷改寫紀錄，對此納達爾謙稱，這得歸功當今世代的良性競爭，「我很幸運，身處這麼多好手並存的年代，大家別忘了還有喬科維奇（Novak Djokovic），他已拿到12個大滿貫冠軍了，而且還有機會拿更多。我覺得這因為我們一直渴望進步，對網球充滿熱情，不懈努力。」