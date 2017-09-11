網友湧入辛吉絲粉專留言 猛問詹詠然「喬賽程」真相

許多網友紛紛湧入辛吉絲的臉書粉絲專頁，以英文留言詢問辛吉絲「喬賽程」的真相。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕女網好手詹詠然今針對退出世大運混雙賽事在臉書發出聲明，卻引發諸多討論，她在聲明中解釋搭擋辛吉絲（Martina Hingis）協助向美網大會申請，讓女雙首輪排到8月31日後再打，此說法除了引起網友討論，也讓網球好手謝淑薇無法接受，而事後許多網友紛紛湧入辛吉絲的臉書粉絲專頁，以英文留言詢問辛吉絲「喬賽程」的真相到底為何？

網友以英文留言詢問辛吉絲「喬賽程」的真相到底為何？（圖擷取自Martina Hingis臉書粉絲專頁）

也有許多網友在詹詠然公布聲明之後便前往辛吉絲的粉絲專頁下以英文留言，批評詹詠然「不誠實」。（圖擷取自Martina Hingis臉書粉絲專頁）

許多網友在詹詠然公布聲明之後便前往辛吉絲的粉絲專頁下以英文留言，批評詹詠然「不誠實」，也有網友直接詢問辛吉絲是否有協助詹詠然向美網申請將賽程延後，坦言如果辛吉絲的回應是否定的、沒有「幫喬賽程」，那麼詹詠然就是欺騙大眾。不過辛吉絲到目前為止並沒有對此事做出回應。

謝淑薇在今日稍早就針對詹詠然聲明中「喬賽程」一說反駁：「只有其它比賽將比賽推前，讓選手爭取多一兩天時間休息備戰大滿貫，沒有大滿貫為選手改變時間的。看一下以前的四大賽前一週的賽事決賽，都是週日。近幾年才改到週六甚至週五決賽。」詹詠然的世大運搭擋謝政鵬在看了聲明後也在臉書直言：「我只看到重點，一切賽程排不開，推給看不懂中文的辛吉絲。」