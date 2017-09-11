拳擊》強！鶯歌女拳王 21歲林郁婷波蘭摘金

21歲女拳擊手林郁婷拿下西里西亞女子拳擊公開賽54公斤量級金牌。（曾自強提供）

〔記者張安蕎／新北報導〕來自新北市鶯歌區的21歲女拳擊手林郁婷，在波蘭西里西亞女子拳擊公開賽，對戰瑞典、俄羅斯等選手，連續4場均以5比0佳績獲勝，為台灣拿下該場賽事首面54公斤量級金牌，揚威國際。

這場公開賽本月5日至9日在波蘭格利維采舉辦，175公分的林郁婷需對戰身材更壯碩、高大的歐洲選手，還得克服時差、飲食等問題，但她發揮9年來的訓練成果，以速度快、爆發力強等優勢，一路過關斬將，但摘金後她沒閒下來，立刻又開始受訓，她說，這次比賽只是累積國際經驗，「目標是明年雅加達亞洲運動會、2020東京奧運會金牌！」

國一開始練拳的林郁婷，因心疼媽媽屢被爸爸家暴，一心想要透過學拳擊保護媽媽，但當時她身高僅140公分，教練曾自強坦言，當初並不看好她，但在一次次訓練中，發現她個性不服輸，是塊學拳的料，果然國二就在賽場上嶄露頭角，4年前成為台灣首位於世界拳擊賽事青年級組中奪下金牌的選手。

林郁婷（右）在教練曾自強訓練下，遠赴波蘭參賽成功奪金。（曾自強提供）

然而林郁婷也曾連續在奧運資格賽、世大運錦標賽失利，讓她心情失落，一度想放棄練拳，直到今年3月到北京體育大學擔任交換生，在與中國國國手競爭的過程中，重拾打拳的樂趣，她才決心重回賽場，目標是「讓台灣走向國際」。

看著自己一手栽培的女孩，曾自強說，由於練拳的女性不多，林郁婷沒有合適的陪訓對象，只好都跟男人對打，但她沒把自己當小女孩看待，並克服比賽心理、身理上的壓力，目前已蛻變為穩定度高的競技選手。

在曾自強帶隊下，鶯歌區已成為新北市拳擊重鎮，不少學生一路從鶯歌國中、鶯歌工商拳擊隊念到文化大學技擊系，學業銜接完整，林郁婷便是一例，鶯歌拳擊隊也讓許多不擅念書、弱勢家庭的學生，找到努力的方向。

21歲女拳擊手林郁婷（中）擊敗歐洲好手，拿下西里西亞女子拳擊公開賽54公斤量級金牌。（曾自強提供）