日職》巨人有望季後賽 陽岱鋼等主力快回神

陽岱鋼。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人力拚央聯「A段班」，爭取晉級季後賽的前三名資格，位居央聯老四的巨人曾與橫濱DeNA的勝差高達7場，而巨人急起狂追，昨日擊敗養樂多後，與橫濱DeNA並列第三，有望搶下最後一張季後賽門票。

央聯第三爭奪戰戰況呈現白熱化，將由巨人、橫濱DeNA二搶一，《Baseball King》指出，巨人例行賽還剩17場，而接下來面對後段班中日和養樂多共有7場賽事，比橫濱DeNA多了3場，相當有利於提升勝場數，而巨人9月對戰最多次的將會是阪神，兩隊要交手6次，本季對上宿敵阪神佔有優勢，取得11勝8敗的對戰成績；橫濱DeNA則剩16場，將要與央聯前兩強廣島和阪神各戰5場，賽程對橫濱相當不利。

內文也分析兩隊的投打戰力，由巨人王牌菅野智之、麥克拉斯、田口麗斗和畠世周所組成的先發投手群，整體實力要比橫濱DeNA來得好。

打擊部分，兩隊雙雙出現開高走低的情況，巨人老將阿部慎之助、麥基、陽岱鋼和村田修一在8月都有打擊率3成以上的成績，但到了9月卻陷入低潮，打擊率都不到2成，以陽岱鋼1成88最高，坂本勇人雖然昨天繳出猛打賞，但該月打擊率也只有1成60。

橫濱DeNA的打線也一樣慘兮兮，8月124得分在央聯只僅次於巨人，但同樣一進入9月卻嚴重熄火，至今只有15得分，兩隊打線誰能最快回神，將會是力拚季後賽的關鍵。