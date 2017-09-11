桃園盃》全國三級棒球錦標賽首戰 新明國中首戰8:1大敗韓國

桃園盃全國三級棒球錦標賽開打，少棒組和青少棒組冠軍獎金均為20萬元。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕第2屆桃園盃全國三級棒球錦標賽少棒組及青少棒組賽事，今起至16日開打，計有少棒33隊、青少棒24隊共57隊報名，包括來自韓國及中國的隊伍，少棒組比賽場地在中平國小及青埔慢速壘球場，青少棒組在青埔運動公園棒球場及國立體育大學。

開幕首戰桃園市新明國中發揮主場優勢，旗開得勝提前5局結束比賽，以8比1大敗韓國首爾培材國中，讓全場球迷振奮不已。

桃園市長鄭文燦今天率領吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」主持開球儀式表示，桃園是體育城市、棒球城市，三級棒球運動的發展越來越好，其中首戰獲勝的新明國中棒球隊，甫在今年世界少棒聯盟（LLB）次青少棒錦標賽勇奪冠軍完成五連霸；市府也新建八德、觀音、新屋、楊梅等4座棒壘球場，更新青埔、平鎮、龍潭、大潭、龜山等5座棒壘球場，以完善棒壘球的場地。

桃園盃全國三級棒球錦標賽開打，市長鄭文燦主持開球儀式。（記者李容萍攝）

桃園盃比賽獎金冠軍20萬元、亞軍12萬元、季軍8萬元、殿軍5萬元，鄭文燦勉勵地主球隊全力把桃園盃冠軍留在桃園，明年市府也會積極爭取更多亞洲國家的球隊來桃園參賽，讓棒球運動成為桃園的亮點；同時歡迎喜愛棒球的民眾親到現場為球員們加油，相關賽事訊息可至桃園盃粉絲專頁查詢。

開幕典禮由新明國中林翊翔代表運動員宣誓，包括桃園市議員暨桃園市棒球委員會主任委員謝彰文、市議員陳美梅、梁為超、彭俊豪、桃園市體育會理事長葉政彥均出席。

桃園盃全國三級棒球錦標賽開打，各隊選手齊聚青埔棒球場，新明國中林翊翔代表宣誓。（記者李容萍攝）

桃園盃全國三級棒球錦標賽開打，市長鄭文燦主持開球儀式。（記者李容萍攝）

桃園盃全國三級棒球錦標賽開打，市長鄭文燦率桃園市吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」到場加油。（記者李容萍攝）

桃園盃全國三級棒球錦標賽開打，首戰新明國中首戰8:1大敗韓國。（記者李容萍攝）

桃園盃全國三級棒球錦標賽開打，首戰新明國中首戰8:1大敗韓國。（記者李容萍攝）